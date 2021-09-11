القبض على رئيس الاستخبارات الفنزويلية السابق فى إسبانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الإسبانية، أمس الجمعة، إلقاء القبض على الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الفنزويلية فى عهد هوجو تشافيز، فى مدريد أول أمس الخميس، وذلك بعد مطاردة استمرت عامين.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، لجأ هوجو أرماندو كارفاخال، رئيس الاستخبارات الفنزويلى السابق، إلى الجراحة التجميلية، حيث كان يضع شاربين زائفين فى سعيه للإفلات من الشرطة، لافتة إلى أنه ينتظر الآن تسليمه إلى الولايات المتحدة، إذ أنه مطلوب فى قضية تهريب مخدرات منذ 10 سنوات.

وفى بيان لها، أفادت الشرطة الإسبانية بأن "الهارب خضع لعدة عمليات جراحة تجميلية لتغيير مظهره، وكان يضع شاربين (زائفين) ولحية مستعارة وشعرًا مستعارًا"، مضيفًا أنه "أقر بأنه بقى فى إسبانيا بشكل دائم.. وكان يبدل مخبأه كل 3 اشهر.. ولم يكن يخرج أبدًا فى الشارع".

ولم يكن كارفاخال يخرج إلا "إلى شرفة الشقة التى كان يختبئ فيها خلال الليل ومتخفيًا".

وأفاد متحدث باسم المحكمة الوطنية المكلفة عمليات الترحيل أن تسليمه إلى الولايات المتحدة "يفترض ألا يستغرق الكثير من الوقت".

من جهتها، طالبت محاميته ماريا دولوريس دى أرجويليس، السلطات الإسبانية بالبت فى طلب لجوء قدمه موكلها، وفى التماس قدم ضد تسليمه، قبل ترحيله.

يذكر أن كارفاخال كان رئيسًا للاستخبارات العسكرية فى عهد الرئيس الراحل هوجو تشافيز، وتم إيقافه فى أبريل 2019 فى إسبانيا قبل أن إطلاق سراحه فى سبتمبر بعد رفض القضاء الإسبانى تسليمه باعتبار الطلب "ذى دوافع سياسية".

ووجه إليه مدع عام فى نيويورك تهمة تهريب المخدرات فى عام 2011، لضلوعه فى استقدام كوكايين إلى الولايات المتحدة فى شحنة تزن 5.6 أطنان نقلها من فنزويلا إلى المكسيك عام 2006.

وأقال الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، الجنرال السابق من الجيش، لاعترافه بالمعارض خوان جوايدو الذى أعلن نفسه رئيسًا، وفر كارفاخال من فنزويلا بحرًا إلى جمهورية الدومينيكان، ثم انتقل إلى إسبانيا.