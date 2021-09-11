مصرع 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين بانفجار صهريج وقود بالصين

جدة - نرمين السيد - وذكرت القناة، أن الحادث وقع صباح اليوم السبت، فى مدينة داليان بمقاطعة لياونينغ بشمال شرق البلاد.

وأشارت إلى أنه تم نقل كل المصابين إلى المستشفى، ولا يوجد حاليا أى خطر يهدد حياتهم.

ونقلت القناة، عن خدمات الطوارئ فى المدينة، أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق الذى اندلع بعد الانفجار.