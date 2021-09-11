المكسيك تسجل 14233 إصابة جديدة بفيروس كورونا و699 وفاة

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 699 وفاة و14233 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة. ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 266849بينما سجلت البلاد ثلاثة ملايين و494232 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

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