الخطوط الجوية الباكستانية تطلق رحلات تجارية إلى كابول

أعلن ناطق باسم شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، أنها ستستأنف رحلاتها من إسلام أباد إلى كابول الأسبوع المقبل، لتكون أول ناقل جوي تجاري أجنبي يقوم بالخطوة منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان الشهر الماضي.

وقال الناطق باسم الشركة عبدالله حفيظ خان، اليوم السبت، “حصلنا على كافة التراخيص التقنية لتشغيل الرحلات”.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تتوجه أولى طائراتنا التجارية وهي من طراز +أيرباص أيه320+ من إسلام أباد إلى كابول في 13 سبتمبر/أيلول.