رابط نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية 2021 التعليم العالي وحدة تنسيق القبول admhec.gov.jo

رابط نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية 2021، من الموضوعات التي يتزايد عنها البحث يومياً، للتعرف على موعد إعلان النتائج للقبول بالجامعات الأردنية للعام الدراسي 2021-2022، وطريقة استخراجها والنسبة التي تم القبول على أساسها، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي الأردنية عن فتح باب التسجيل والتقديم عبر رابط طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية، خلال الفترة من 19 أغسطس 2021 حتي 28 من نفس الشهر، مع دفع رسم الطلب وقيمته 15 دينار أردني، على أن يكون التسجيل إلكتروني عبر وحدة تنسيق القبول الموحد، ومن المنتظر خلال الأيام القادمة أن تقوم وزارة التعليم العالي بالإعلان رسمياً عن موعد إعلان نتائج القبول للجامعات الأردنية، بعد فحص الطلبات المقدمة ومدي مطابقتها للشروط المحددة للقبول.

الدخول على وحدة تنسيق القبول الموحد “admhec.gov.jo“.

تسجيل رقم الطلب.

إدخال البيانات صحيحة.

الضغط على عرض النتائج.

رابط نتائج القبول للجامعات الأردنية 2021

وحدة تنسيق القبول الموحد الأردن

هي الطريق الإلكتروني الرسمي للتقديم لطلبات القبول الموحد بالجامعات الأردنية، وذالك تقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بإعلان نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية، ضمن التوجه للنظام الإلكتروني في تقديم العديد من الخدمات للطلاب والذي فعلته وزارة التعليم العالي الأردنية، وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التسجيل طلبات المنح الخارجية 2021، وذلك خلال الفترة 8 سبتمبر الجاري حتي 11 من نفس الشهر، على أن يتم إعلان نتائج المنح الخارجية عقب إعلان نتائج القبول الموحد.

موعد إعلان نتائج القبول بالجامعات الأردنية 2021-2022

من المتوقع أن تقوم وحدة تنسيق القبول، بالإعلان عن نتائج القبول أواخر شهر سبتمبر الجاري.

وعلى أقصي تقدير أن يكون الإعلان في الأول من أكتوبر 2021.

حيث أكد رئيس الوحدة مهند الخطيب، بأن معدلات القبول انخفضت هاذ العام عن العام الماضي بنحو من 1 إلى 5 علامات.

مما يتيح الفرصة لعدد كبير من الطلاب للدخول للكليات الراغبين في الالتحاق بها.

وزارة التعليم العالي الأردنية

تهتم وزارة التعليم العالي الأردنية بتوفير أفضل وأسهل الوسائل لتقديم خدماتها للطلاب.

ومن أهم هذه الوسائل وحدة تنسيق القبول الموحد التي يتم من خلالها التقديم للدخول للمرحلة الجامعية.

فعقب إعلان نتائج التوجيهي في الأردن يتزايد البحث على موقع وحدة تنسيق القبول لتحديد الاختيارات المتاحة عليها، والاختيار فيما بنها ليعقب ذلك فحص الطلب بمعرفة الوحدة وإعلان النتيجة عقب الانتهاء من فحص الطلبات.