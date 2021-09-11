عروض اليوم الوطني السعودي رقم 91 اشتري سيارة هوندا والصيانة مجانية لمدة 5 سنوات

عروض اليوم الوطني السعودي هو أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال العديد من المواطنين السعوديين أو المقيمين في المملكة. حيث تقوم كافة المتاجر والشركات بالمملكة العربية السعودية بتقديم العديد من العروض والخصومات أثناء الاحتفالات باليوم الوطني السعودي. ولهذا فتكون محركات البحث الموجودة علي شبكات الإنترنت مشغولة بأهم العروض المقدمة من هذه الشركات. ومن المعروف أن المملكة العربية السعودية تحتفل كل عام باليوم الوطني السعودي خلال شهر سبتمبر وبالتحديد في اليوم الثالث والعشرين من الشهر (23/9) وهو اليوم الذي تأسست فيه المملكة العربية السعودية. وفيما يلي سيتم شرح تفاصيل عروض اليوم الوطني السعودي لشراء سيارة هوندا العملية وأيضاً سيتم التطرق إلي مظاهر الاحتفالات التي يقوم بها السعوديين والمقيمين بالمملكة خلال السطور القليلة القادمة في هذا المقال.

عروض اليوم الوطني السعودي رقم 91 لشراء سيارة هوندا العملية

يصادف هذا العام الاحتفال باليوم الوطني السعودي ليكون يوم الخميس الموافق (23/9/2021) ليتم ضم يومي الجمعة والسبت باعتبارهم يومي عطلة رسمية لتكون الإجازة الرسمية مدتها ثلاثة أيام. وقد أعلنت شركة هوندا السعودي للسيارات عن عروض لشراء سيارة هوندا العملية وسط العديد من المميزات والخصومات علي السعر الرسمي المقرر البيع به كالتالي:

سيارة هوندا طراز أكورد LX 2021 بسعر (95,400) ألف ريال سعودي بدلاً من (99,500) ألف ريال وبقسط شهري (1,366) ريال سعودي وتمتع بصيانة دورية لمدة (3) سنوات أو (60,000) ألف كيلو متر أيهما أقرب.

سيارة هوندا طراز بايلوت EX 2021 بسعر (129,900) ألف ريال سعودي بدلاً من (139,900) ألف ريال ووفر (10,000) ألف ريال وبقسط شهري (1,858) ريال سعودي وتمتع بصيانة دورية لمدة (3) سنوات أو (60,000) ألف كيلو متر أيهما أقرب.

سيارة هوندا طراز سي أر في (CR-V) DX 2021 بسعر (91,900) ألف ريال سعودي بدلاً من (99,900) ألف ريال ووفر (8,000) ألف ريال وبقسط شهري (1,316) ريال سعودي وتمتع بصيانة دورية لمدة (3) سنوات أو (60,000) ألف كيلو متر أيهما أقرب. مع التلميع الداخلي لمدة (3) سنوات وكذلك خدمات الطريق من النقل والحوادث والأعطال مجانية لمدة (3) سنوات.

سيارة هوندا طراز أوديسي EXL 2021 الفئة الأولي مقاعد جلد بسعر (158,900) ألف ريال سعودي وبقسط شهري (2,271) ألف ريال سعودي وتمتع بصيانة دورية لمدة (5) سنوات أو (100,000) ألف كيلو متر أيهما أقرب.

ومن مظاهر الاحتفال أيضاً هو إقامة الحفلات وينتشر اللون الأخضر لعلم السعودية بجميع أنحاء المملكة وقيام العائلات بعمل أشهر الأكلات السعودية مثل وجبة المطازيز, وقد تم إطلاق اسم ” هي لنا دار ” علي اليوم الوطني رقم 91 لهذا العام وفي الحقيقة هي لنا دار أدام الله علي السعودية ملكاً وجيشاً وشعباً الصحة ودوام التوفيق.