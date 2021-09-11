فى الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر.. بايدن يدعو للوحدة

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الجمعة، إلى الوحدة الوطنية، معتبرًا أنها أعظم قوة أبدتها أمريكا فى وجه المحن، وذلك تزامنًا مع استعدد الولايات المتحدة لإحياء الذكرى السنوية العشرين لهجمات 11 سبتمبر التى وقعت عام 2001.





وفى تسجيل مصور بثه البيت الأبيض عشية ذكرى 11 سبتمبر، أشاد بايدن بقتلى الهجمات وآلاف المصابين، وكذلك أعضاء فرق الإطفاء وأطقم التمريض وغيرهم ممن خاطروا بأرواحهم أو فقدوا حياتهم خلال مهمات الإنقاذ التى تلت الهجمات وإجراءات التعافى. كما أقر الرئيس الأمريكى بـ"القوى المظلمة فى الطبيعة البشرية - الخوف والغضب والاستياء والعنف ضد الأمريكيين المسلمين وهم أتباع مخلصون لدين مسالم"، مشيرًا إلى أن تلك القوى أثرت على الوحدة الأمريكية لكن لم تكسرها. وتابع بايدن: "بالنسبة لى الدرس الرئيسى من هجمات 11 سبتمبر هو أننا وفى أشد المواقف، وسط الشد والجذب والمعركة من أجل روح أمريكا، فإن الوحدة هى أعظم قوة لدينا". ومن المقرر أن يحيى بايدن الذكرى السنوية العشرين لأحداث 11 سبتمبر بزيارة المواقع الثلاثة التى تعرضت للهجوم الإرهابى.

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