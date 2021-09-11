أمريكا توقف استقبال اللاجئين الأفغان بعد اكتشاف 4 إصابات بالحصبة

جدة - نرمين السيد - وفى مؤتمر صحفى، قال المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، إن القرار اتخذ بناء على طلب السلطات الصحية وكإجراء احترازى، لافتة إلى وضع الأربعة المصابين بالحصبة فى حجر صحى، إضافة إلى بدء عملية لتعقب مخالطيهم، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأضافت ساكى: "يُطلب حاليًا من جميع الوافدين الأفغان التطعيم ضد الحصبة كشرط لدخول الولايات المتحدة"، لافتة إلى أن "اللقاحات ضد الأمراض الرئيسية مثل الحصبة والتهاب الغدة النكفية والحصبة الألمانية تُعطى فى القواعد العسكرية التى تستقبل اللاجئين الأفغان فى الولايات المتحدة".

كما أشارت متحدثة البيت الأبيض إلى أن الإدارة تدرس تطعيم اللاجئين فى قواعدها فى الخارج.