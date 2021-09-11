بريطانيا تدعم الحكومة اللبنانية الجديدة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، أمس الجمعة، على دعم بريطانيا للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة رجل الأعمال نجيب ميقاتى، مشددًا فى الوقت ذاته على ضرورة رؤية تحرك ملموس.





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