الملكة إليزابيث: أصلي من أجل الضحايا والناجين من هجمات 11 سبتمبر

قالت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا اليوم السبت، إنها ما زالت تصلي من أجل الضحايا والناجين من هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة وأشادت بالمجتمعات التي تكاتفت لإعادة البناء بعد الدمار.

وقالت الملكة إليزابيث في رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن مشاعري وصلواتي – وكذلك عائلتي والشعب كله – ما زالت مع الضحايا والناجين والأسر المتضررة بالإضافة إلى العاملين في الإسعاف والإنقاذ الذين تم استدعاؤهم للواجب”.

وأضافت “ما زالت زيارتي لموقع مركز التجارة العالمي في عام 2010 عالقة بقوة في ذهني”.

وتابعت”تذكرني أنه مع تكريمنا لمن قضوا نحبهم من العديد من الدول والديانات والانتماءات نشيد أيضا بمرونة وتصميم المجتمعات التي تكاتفت لإعادة البناء”.