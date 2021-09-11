قالت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا اليوم السبت، إنها ما زالت تصلي من أجل الضحايا والناجين من هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة وأشادت بالمجتمعات التي تكاتفت لإعادة البناء بعد الدمار.
وقالت الملكة إليزابيث في رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن مشاعري وصلواتي – وكذلك عائلتي والشعب كله – ما زالت مع الضحايا والناجين والأسر المتضررة بالإضافة إلى العاملين في الإسعاف والإنقاذ الذين تم استدعاؤهم للواجب”.
وأضافت “ما زالت زيارتي لموقع مركز التجارة العالمي في عام 2010 عالقة بقوة في ذهني”.
وتابعت”تذكرني أنه مع تكريمنا لمن قضوا نحبهم من العديد من الدول والديانات والانتماءات نشيد أيضا بمرونة وتصميم المجتمعات التي تكاتفت لإعادة البناء”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملكة إليزابيث: أصلي من أجل الضحايا والناجين من هجمات 11 سبتمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.