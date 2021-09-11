نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في البطاقة التمويلية لبنان 2021 الشؤون الاجتماعية التقديم على بطاقة الدعم IMPACT في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في البطاقة التمويلية لبنان 2021، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، مع إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة اللبنانية عن إطلاق بطاقة الدعم للمواطنين الأكثر فقراً، وذلك بعد بحث الموضوع وتحديد المبلغ المقرر صرفه لكل فرد ووضع حد للمبلغ المنصرف للآسرة، وقد جاء هذا القرار ضمن حرص الحكومة على معالجة الآثار السلبية التي ترتبت على إنهيار الليرة اللبنانية والحوادث التي وقعت مؤخراً، بالإضافة لتأثير انتشار فيروس كورونا وزيادة البطالة، وسوف يستفيد من البطاقة التمويلية عدد كبير من المواطنين اللبنانيين الذين سيتم تسجيل بياناتهم من خلال منصة البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة، وخلال السطور التالية سنوضح تفاصيل الموضوع والرابط المخصص للتسجيل.

رابط التسجيل في البطاقة التمويلية

الدخول على الموقع الإلكتروني “IMPACT “cp.interior.gov.lb.

كتابة اسم المستخدم.

إدخال كلمة المرور.

الموافقة على الالتزام القانوني.

الضغط على دخول.

ملئ الاستمارة وكتابة البيانات صحيحة.

البطاقة التمويلية لبنان 2021

تستهدف البطاقة التمويلية اللبنانية نحو 500 ألف مواطن من الأكثر احتياجاً وفقراً، وحددت الوزارة 25 دولار شهرياً للفرد.

ويكون قيمة الدعم للآسرة بحد أقصي 126 دولار شهرياً، ويقوم رب الآسرة بالتسجيل على الدعم وكتابة البيانات صحيحة وعدد أفراد آسرته، وسيتم فحص الطلب وإرسال رسالة نصية بحالة الطلب على رقم الهاتف الذي تم تسجيله في الطلب.

موعد التسجيل للحصول على الدعم

يبدأ التسجيل للحصول على الدعم “البطاقة التمويلية”، خلال الفترة من 15 سبتمبر الجاري حتي 15 أكتوبر 2021.

مع ضرورة تأمين الهوية لمن ليس لديه هوية للتمكن من التسجيل، فقد أكد راؤول نعمة وزير الاقتصاد اللبناني.

بأنه سوف يتم مد فترة التسجيل حتي نهاية العام لمن ليس لديه بطاقة هوية لحين تأمينها.

وسيتم تقديم الدعم لمدة عام كامل مع دراسة إمكانية زيادة الدعم إذا تم إتاحة ذلك.

من له الحق في التسجيل على الدعم

أكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني “رمزي المشرفية”، على أن جميع الآسر لديها الحق في التقديم على البطاقة التمويلية.

بشرط أن تكون من الآسر الفقيرة والأقل دخلاً.

وناشد الوزير الآسر الميسورة الحال بعدم التقدم على الدعم لإتاحة الفرصة للفقراء للحصول على حقهم، مشيراً أنه سيتم عمل زيارات ميدانية للآسر المتقدمة على البطاقة التمويلية لفحص الحالة المعيشية لديهم، والتأكد من صحة البيانات التي تم تسجيلها أثناء التقديم.