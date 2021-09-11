“البطاقة التمويلية” رابط تسجيل البطاقة التمويلية لبنان 2021 هنا خطوات التسجيل والفئات الغير مستحقة

البطاقة التمويلية البنانية، طريقة ورابط تسجيل البطاقة التمويلية لبنان، الفئات المستحقة للتسجيل في البطاقة التمويلية، قيمة الدعم في البطاقة التمويلية، موعد فتح التسجيل في دعم وزارة الشئون؟ كل هذه التساؤلات يبحث عن إيجابات لها المواطن البناني ذو الدخل المنخفض، الذي يعاني ظروف صعبة نتيجة الأوضاع في لبنان بداية من عام 2019 وحتى الآن، وكان وزيري الشئون والاقتصاد في الحكومة البنانية، قد عقدا مؤتمر صحفي مشترك لتوضيح برنامج الدعم الذي وافق عليه مجلس النواب وأقرته حكومة تصريف الأعمال، وتحدث الوزيران عن قيمة الدعم المقدم والفئات المستحقة لصرف الدعم الذي سيستمر لمدة عام كامل، وفيما يلي ألية التسجيل وكافة تفاصيل البطاقة التمويلية.

رابط تسجيل البطاقة التمويلية

أعلن السيد رمزي المشرفية وزير الشئون الاجتماعية أن التسجيل للحصول على الدعم يكون إلكترونياً عبر المنصة daem impact.gov.lb، أو عن طريق التسجيل اليدوي بمقار مراكز الوزارة، ويمكن للمواطنين الراغبين في المساعدة للتسجيل الاتصال على الخط الساخن الذي حددته الوزارة وهو “1747”، وقال أن المنصة سوف تكون متاحة في وقت بدأ التسجل وفيما يلي مواعيد التسجيل للحصول على الدعم.

الدخول على رابط daem impact.gov.lb. تسجيل البيانات الشخصية ” اسم المستخدم وكلمة المرور”. الضغط على أيقونة الموافقة على الالتزام القانوني. الضغط على كلمة دخول وأتباع التعليمات على المنصة حتى يتم التسجيل.

جميع الأسر البنانية التي يقل دخلها عن 800 دولار في الشهر. أصحاب الدخول البسيطة المتضررين من وباء كورونا ورفع الدعم عن المشتقات البترولية. المقيمين بصفة دائمة في لبنان طوال العام ومن لهم بيانات في وزارة الشئون بالحالة الاجتماعية.

الأسر التي تقيم داخل لبنان مدة تقل عن 6 أشهر طوال العام.

من يزيد دخله الشهري عن 800 دولار أمريكي.

من يزيد دخلة السنوي عن 10 ألاف دولار.

من يمتلك سيارتين تم تسجيلهم بعد عام 2018 الماضي.

من لدية حساب مصرفي أكثر من 10 ألاف دولار في البنك.

يبدأ التسجيل بداية من الخميس الموافق 2021/09/09 .

نهاية التسجيل في الدعم يوم 2021/10/15 القادم.

البطاقة التمويلية مدتها عام ميلادي.

المتوسط للمبلغ الدعم 95 دولار أمريكي والحد الأقصى 126 دولار في الشهر.

يستهدف البرنامج تقديم المساعدة لأكثر من 750 ألف أسرة لبنانية.

قيمة الدعم 25 دولار للفرد البالغ والتسجيل عبر المنصة السابق ذكرها.

طرق التسجيل أما إلكترونياً أو عن طريق مراكز الوزارة.

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تسعى وزارة الشئون الاجتماعية البنانية من خلال تقديم دعم البطاقة التمويلية التخفيف عن الفئات المتضررة، من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها لبنان خاصة بعد رفع الدعم عن المحروقات، والانفجار الذي حدث بمرفأ بيروت وجائحة كورونا المستجد، ومن هذا المنطلق أطلقت الحكومة البنانية برنامج دعم البطاقة التمويلية.