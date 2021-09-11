تردد قناة ssc1 SD الرياضية 2021 الجديدة على نايل سات وعرب سات لمتابعة مباراة الاتحاد وأبها

تردد قناة ssc1 SD الجديدة 2021 من أهم وأكثر الترددات بحثاً عبر محركات البحث المختلفة، وتعد شبكة قنوات ssc من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي، حيث تتمتع القناة منذ نشأتها بنسبة مشاهدة عالية، لما تقدمه القناة من محتوى حصري لا تشاهده في أي قناة أخرى، فهي تمتلك حقوق نقل العديد من البطولات المحلية في المملكة العربية السعودية، وهي صاحبة الحق الحصري في نقل جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكذلك السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وتمتلك قناة ssc7 SD حقوق نقل المباريات بتقنية SD لكي تلائم جميع أنواع أجهزة الاستقبال “الريسيفر”، كما تمتلك قناة ssc7 HD لهوات مشاهدة المباريات بجودة عالية.

وتستخدم القناة أحدث أجهزة البث التليفزيوني، لكي تنقل للمشاهد الكريم المباريات والبرامج في أفضل صورة وأنقى صوت، كما أنها تمتلك نخبة متميزة من الإعلاميين المتميزين والمعلقين الرياضيين الكبار، ولديها مجموعة كبيرة من المراسلين الرياضيين، والذين يتواجدون في مختلف الملاعب الرياضية، لكي ينقلوا كافة الأحداث الرياضية لحظة حدوثها وبمهنية شديدة.

القمر:- ناسل سات القمر:- عرب سات + بدر سات التردد:- 12523 التردد:- 12417 الاستقطاب:- عمودي الاستقطاب:- أفقي H معدل الترميز:- 27500 معدل الترميز:- 27500 معامل تصحيح الخطأ:- 6\5 معامل تصحيح الخطأ:- 6\5 تردد قناة ssc1 HD وطريقة تثبيتها على الريسيفر تردد قناة ssc1 HD وطريقة تثبيتها على الريسيفر ازداد البحث عن طريقة ضبط قنوات SSC الرياضية الجديدة، وذلك من قبل محبي ومتابعي الرياضة في المملكة العربية السعودية، ويتم ضبط واستقبال باقة قنوات ssc HD بعدة خطوات بسيطة وهذه الخطوات كالتالي: الضغط على زر “MENU” من ريموت الريسيفر.

النقر على زر “تركيب” ثم الضغط على زر “إضافة قناة”.

إدخال التردد الموجود بالمقال بشكل صحيح مع توجيه طبق الدش للقمر المطلوب.

الضغط على زر “بحث” من الريموت. موعد مباراة الاتحاد وأبها اليوم 11\09\2021 موعد مباراة الاتحاد وأبها اليوم 11\09\2021 يلتقي مساء اليوم السبت الموافق 11\09\2021 فريقي الاتحاد ضد أبها، حيث يستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، أحداث اللقاء الهام والذي يأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:35:- الثامنة وخمس وثلاثون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما ستقام مباراة أخرى بين ضمك والفيصلي على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، والتي تنطلق في تمام الساعة 18:50:- السادسة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. تردد قناة ssc1 SD الرياضية تمتاز شبكة قنوات SSC الرياضية بعدة مميزات جعلتها من أهم القنوات الرياضية العربية وهذه المميزات هي.

تستخدم أحدث أجهزة البث التليفزيوني لكي تنقل للمشاهد المباريات في أفضل صورة وأنقى صوت.

تمتلك القناة مجموعة كبيرة من المراسلين والمعلقين والإعلاميين المتميزين.

تقدم خدماتها على مدار 24 ساعة كاملة بجودة عالية.

تمتلك نقل العديد من البطولات الهامة بشكل حصري. تردد قناة ssc1 SD الرياضية

تردد قناة ssc1 SD الرياضية