بعد إعادة افتتاحه.. استهداف حوثي لميناء المخا بقصف صاروخي

استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية، السبت، ميناء المخا في اليمن، بقصف صاروخي بعد أسابيع من إعادة افتتاحه.

ولا تتوقف المحاولات الحوثية لاستهداف ميناء المخا، ففي 17 أغسطس الماضي، أحبط التحالف العربي في اليمن محاولة للمليشيات لاستهدافه بزورق مفخخ. وتعرض الميناء لسلسة من الهجمات على مدار الأسابيع القليلة الماضي بعضها أصاب الرصيف البحري قرب السفن الراسية. وتواصل الميليشيات الحوثية خرقها لكل الأعراف والقرارات الدولية، وتمارس استهداف أمن الموانئ اليمنية، وتهديد الملاحة الدولية والأمن الإقليمي والعالمي. وبهذه الممارسات الإجرامية تعيق المليشيات الانقلابية وصول الأعمال الإغاثية والمساعدات الإنسانية، وفي مقدمتها عمليات إيصال الأدوية.

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