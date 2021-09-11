تأكيد عراقي جديد على إجراء الانتخابات.. والخشية قائمة

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، السبت، أن الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل هي الحل الوحيد لإحداث تغيير في البلاد، التي عصفت بها أزمات واحتجاجات.

وجاءت تصريحات الأعرجي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية "واع"، خلال تمثيله رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في عرض مكافحة الإرهاب.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في العراق في الـ10 من أكتوبر المقبل، وهي انتخابات مبكرة دعا إليها الكاظمي عقب الاحتجاجات العارمة التي شهدتها البلاذ منذ أكتوبر 2019، رفضا للطبقة السياسية التي أغرقت العراق في الفساد.

ورغم تشديد القيادات العراقية على إجراء الانتخابات في موعدها، إلا أنه هناك خشية أن يتم تأجيلها.

ويخوض الانتخابات المقبلة 21 تحالفا تضم أحزابا ومستقلين، يتنافسون على الفوز في مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 مقعدا.



وقال الأعرجي: "إن العراق مستعد لدخول الانتخابات، وإن العراقيين اتفقوا على أنها الحل الوحيد للتغيير"، داعيا "العراقيين إلى المشاركة والتعبير عن آرائهم وقطع الطريق أمام المزورين".

وأشار الى أن "بغداد تحتضن المختلفين ليكون العراق نقطة التقاء وليست صراعات".