باكستان تعلن إطلاق رحلات تجارية إلى كابول الإثنين المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الخطوط الجوية الباكستانية، اليوم السبت، قرارًا بإطلاق رحلات تجارية إلى العاصمة الأفغانية كابول، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "سكاى نيوز عربية".





وكان المبعوث الباكستانى الخاص إلى أفغانستان، محمد صديق، أعلن قبل أيام، أن باكستان قررت إرسال ثلاث طائرات محملة بمساعدات إنسانية إلى أفغانستان. وكتب صديق على حسابه الشخصى: "قررت باكستان إرسال مساعدات إنسانية إلى الشعب الأفغانى، تشمل مواد غذائية وأدوية.. ستتوجه ثلاث طائرات "لوكهيد سى-130" إلى أفغانستان"، مضيفًا أنه "بعد وصول الدفعة الأولى عن طريق الجو، ستتواصل المساعدات عن طريق البر".

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