اليمن: الحوثى يستهدف ميناء المخا بقصف صاروخى بعد أسابيع من افتتاحه

جدة - نرمين السيد - استهدفت ميليشيا الحوثى ميناء المخا بقصف صاروخى وطائرات مسيرة، اليوم السبت، وذلك بعد أسابيع من افتتاح الميناء اليمنى لاستقبال السفن التجارية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "سكاى نيوز عربية".





وأعلن وضوح الدبيش، المتحدث باسم القوات المشتركة للحكومة اليمنية فى الساحل الغربى، أن الحوثيين استهدفوا البنى التحتية فى الميناء بثلاثة صواريخ وست طائرات مسيرة، وذلك بعد دقائق معدودة من زيارة وفد حكومى من وزارة النقل إلى الميناء التجارى لتدشين العمل فيه. وأوضحت القوات الحكومية أن إحدى الطائرات المسيرة المفخخة ضربت مخزنا للمساعدات الإنسانية والإغاثية التابعة لـ"الخلية للإنسانية للمقاومة الوطنية"، دون تحديد حجم الأضرار التى لحقت بالميناء. فيما كشف شهود عيان عن وقوع دوى انفجار قوى من محيط الميناء وتصاعد أعمدة الدخان عقب اعتداء المليشيا الإرهابية.

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