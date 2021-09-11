المقاومة الأفغانية تحرر 3 مناطق من قبضة طالبان فى بانجشير

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للصحيفة، قالت مصادر مطلعة فى وادى بانجشير، شمال أفغانستان: "نجحت قوات الجبهة الوطنية بقيادة أحمد مسعود فى استعادة ثلاث مناطق، وهى (دارا وآبشار وباريمان) فى شمال ولاية بانجشير، من سيطرة حركة طالبان".

وأشارت المصادر إلى أن "حركة طالبان فقدت عددًا من قواتها إثر الاشتباكات فى هذه المناطق الثلاث"، لتنفى بذلك مزاعم طالبان بشأن السيطرة على جميع مقاطعات ولاية بانجشير بشكل كامل.

فيما أعدمت طالبان روح الله عزيزى صالح، شقيق نائب الرئيس الأفغانى السابق وأحد قادة المقاومة فى بنجشير، عبد الله صالح، الذى أكد الخبر فى رسالة إلى "رويترز"، قائلاً إن "طالبان قتلت عمه أمس ولم تسمح لأقاربه بدفنه".