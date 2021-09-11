3 قتلى جراء انفجار للغاز داخل مبنى سكني في روسيا

قال إيجور أرتامونوف رئيس منطقة ليبتسك الروسية، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم، من بينهم طفلة عمرها 11 عاما، بعد انفجار للغاز في مبنى سكني من طابقين أدى أيضا إلى تهدم المبنى الواقع في قرية روسية في وقت مبكر صباح اليوم السبت.
وأظهر مقطع مصور وقوع أضرار كبيرة في المبنى الواقع في قرية سوليدارنوست التي تبعد 400 كيلومترا جنوبي موسكو، ورجال الإنقاذ في المكان يحاولون رفع الأنقاض.
وذكرت وكالة تاس للأنباء نقلا عن فاسيلي رازمونوف مدير وزارة الطوارئ المحلية أن 6 أصيبوا.
وقال الفرع المحلي للجنة التحقيقات الروسية إن انفجار غاز حدث في وسط المبنى وأدى إلى تهدمه.
وذكر محققون أنه تم فتح تحقيق على أساس أن الخدمات المتوفرة لم تحقق معايير السلامة المطلوبة.
وتشيع انفجارات الغاز في روسيا بسبب قدم البنية التحتية وسوء معايير السلامة المتعلقة باستخدام الغاز.
وقُتل شخصان الأسبوع الماضي بعد انفجار للغاز في مبنى سكني من 9 طوابق.
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