كورونا في روسيا.. أكثر من 18,9 ألف إصابة و796 وفاة

سجلت روسيا اليوم السبت 18981 إصابة و796 وفاة بفيروس كورونا ارتفاعا عن 18341 إصابة و789 وفاة في إحصائية أمس.

بذلك وصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 7 ملايين و121516، منها 191961 حالة وفاة، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي.

وأضاف المركز أن 17888 مريضا تعافوا بشكل كامل من كوفيد-19 خلال اليوم الماضي، ما رفع مجموع حالات الشفاء إلى 6 ملايين و375160.

وشهدت العاصمة موسكو مجددا زيادة في عدد الإصابات الجديدة من 1566 أمس إلى 1940 اليوم، مع استمرار تراجع عدد حالات الوفاء (46 اليوم مقابل 48 أمس).

وواصل مؤشر الإصابات اليومية ارتفاعه بشكل طفيف في مقاطعة موسكو، حيث تم رصد 645 حالة اليوم مقابل 585 أمس، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة 10 مقابل 11 أمس.

وسجلت مدينة بطرسبورغ 1629 إصابة جديدة اليوم بعدما كان عددها 1504 أمس، مع زيادة عدد الوفيات اليومية من 32 إلى 39.