أكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، أن "الهدف الحالي هو إلقاء القبض على السجينين الفلسطينيين الأمنيين اللذين لا يزالان طليقين"، متعهدا بأن "يتم ذلك قريبا".
وفي حديث للقناة 12، قال بار ليف إن "المواطنين في إسرائيل بإمكانهم أن يثقوا بالأجهزة الأمنية"، مشددا على أن "القوات العسكرية والشرطية تعمل في كل مكان من أجل ضمان أمنهم".
ولا يزال البحث مستمرا عن اثنين من أصل الأسرى الفارين الستة من سجن جلبوع، وهما أيهم كممجي ومناضل انفيعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يغرد عن الأسيرين الفلسطينيين الفارين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.