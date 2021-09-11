قرض كنف لربه المنزل من بنك التسليف وما هي الشروط و الأوراق المطلوبة للحصول عليه

قرض كنف لربه المنزل المقدم من بنك التسليف وغير ذلك يوجد العديد من القروض الاجتماعية المقدمة من بنك التسليف التجاري السعودي للأسر بالمملكة والتي ،تهدف النساء كما يعد قرض كنف و المخصص للنساء سواء كانوا مطلقات أو أرامل أو موظفات أو ربات بيوت أو متقاعدة من أكثر القروض انتشارا ويرغب الكثير في الحصول عليه والمقصود من ،ذلك التغلب على متعثرات الحياة المختلفة وخاصة بعد ظروف كرونا كما تم تخصيص قرض لجميع فئات الشعب السعودي وهو قرض الأسرة والزواج والترميم وحينذاك لم يتم تخصيص قرض يخص المرأة في كل القروض المسبق تقديمها من هنا تم تخصيص قرض كنف مخصص للنساء إذا انفصلت عن زوجها أو توفى من أجل تسديد الحاجة سوف يدور حديثنا من خلال هذا المقال عن قرض كنف لربه المنزل ومن ثم الشروط والأوراق المطلوبة للحصول عليه من بنك التسليف.

شروط الحصول على قرض كنف لربة المنزل

لمن ترغب في التقديم لابد من الاستعلام عن القرض من خلال رابط الاستعلام عن قرض بنك التسليف كما يوجد هناك بعض الشروط والمتطلبات اللازمة توافرها فى ربه المنزل للحصول على قرض كنف وهي كالاتي:-

يجب إحضار نموذج بريدي من هيئة البريد به خدمة و توقيع الموظف البريدي وأيضا اسم وتوقيع ختم المتقدمة.

لابد من إحضار أصل من حساب أبيان مع حساب الكفيل.

إحضار صورة ضوئية من الهوية الشخصية للمتقدمة و الهوية الشخصية للكفيل.

إحضار صورة من الهوية الوطنية للمرأة والكفيل.

توافر تصريح بيانات من وزارة الداخلية لها وللكفيل معتمدة من الوزارة.

يشترط ألا يقل العمر عن 25 عاما ولا يزيد عن 55 عاما.

كما يتوجب إحضار أصل تعريف براتب الكفيل لا يتجاوز 60 يوما ويكون معتمدة من جهة العمل التي يعمل بها الكفيل.

شروط التقديم لربات البيوت المتسببةمزايا تمويل كنف للنساء الأرامل والمطلقات

يوجد العديد من المزايا في القروض المتاحة من بنك التنمية بطريقة ميسرة من اهمها تمويل كنف سوف نشرح لكم مزايا منتج كنف وهي على النحو التالي:-

يحرص بنك التنمية على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على جميع القروض المتاحة للعملاء.

لا يشترط توفير صك إعالة ولا إعالة أسرة.

قرض كنف من بنك التنمية متاح للنساء من ربه منزل و الأرملة والمطلقة التي لا تعول أطفال.

متاح من بنك التسليف تمويل شخصي للرجال والنساء وجميع الفئات.

ميزة أطول فترة سداد ممكن تمتد حتى 5 سنوات بميزة القسط الشهري المبسط اللذى يناسب الدخل.

ميزة أطول فترة سداد ممكن تمتد حتى 5 سنوات بميزة القسط الشهري المبسط اللذى يناسب الدخل. متاح الحصول على قرض كنف حتى لو في حالة التعثر في سداد قرض سابق.

يمكن استعادة المبلغ الزائدة برقم ألهوية.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض كنف

من اللازم إحضار بعض الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض كنف ويمكن توضيحها في النقاط الأتية:-

صورة ضوئية من بطاقة الهوية الوطنية.

يجب إحضار رقم الأبيان الشخصي ويكون مختوم من البنك الختم الصحيح.

وهذا لربات البيوت يجب إحضار رقم الأبيان الشخصي ويكون مختوم من قبل البنك مضافا إليه رقم الأنبياء الشخصي للكفيل وأيضا يكون مختوم بختم البنك.

يشترط على ربه المنزل إحضار صوره من بطاقة الهوية الوطنية الشخصية لها والهوية الوطنية للكفيل.

يشترط على ربه المنزل إحضار صوره من بطاقة الهوية الوطنية الشخصية لها والهوية الوطنية للكفيل. بالنسبة للموظفات لابد من إحضار نموذج 104 مختوم بختم البريد.

وهذا لربات البيوت يجب إحضار نموذج 105 مختوم كذلك بختم البريد.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية ولا بد من تسجيل العنوان الوطني للبريد.

بالنسبة للموظفة إحضار شهادة دخل مختومة من جهة العمل التي تعمل بها مضافا إليها شهادة الدخل الشهري لأخر ثلاثة أشهر.

إحضار رقم الجوال المسجل في ابشر.