رابط التسجيل في البطاقة التموينية لبنان وماهي المستندات المطلوبة وآلية التسجيل

رابط التسجيل في البطاقة التموينية لبنان 2021، ازداد البحث بصورة كبيرة عن آلية التسجيل وشروط التسجيل، وهذا ما سوف نتعرف عليه في هذا المقال وعبر موقع “ثقفني”، نظراً للأوضاع الاقتصادية السيئة والمتراجعة للشعب اللبناني فقد قررت الحكومة في لبنان، على توفير دعم للأسر الفقيرة والمحتاجة حتى تتمكن من تخطي هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وبعد رفع الدعم عن المحروقات في لبنان ازدادت الأوضاع الاقتصادية سوءاً فكان لزاماً على الحكومة أن تمد يد العون للأسر الفقيرة، لذلك وجب على هذه الأسر الفقيرة التسجيل في منصة impact، ورفع كافة المستندات الدالة على أحقيتهم في الحصول على الدعم، ولذلك ولأهمية هذا الموضوع سوف نتعرف من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، على رابط التسجيل في البطاقة اللبنانية 2021، وكذلك نتطرق إلى آلية التسجيل وما هي الشروط اللازمة للتسجيل في البطاقة التموينية.

رابط التسجيل في البطاقة التموينية لبنان 2021

هناك أكثر من 750 ألف أسرة تستحق الدعم وذلك وفقاً لإحصائيات جهاز الإحصاء المركزي اللبناني، ويتم صرف هذا الدعم وفق لبعض الشروط والضوابط المعينة، وذلك حتى يصل الدعم لمستحقيه وللأسر الأكثر احتياجاً، فقد صرح الدكتور عاصم أبي علي أن وزارة الشئون اللبنانية، تمتلك قاعدة بينات كاملة عن الأسر الأكثر فقراً في لبنان، وأنها سوف تقوم بتقديم الدعم لهذه الأسر بعد مراجعة كافة المستندات المرفقة في الطلب.

يتم تقديم الطلب بشكل إلكتروني وذلك بالدخول على daem impact.gov.lb.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الموافقة على عبارة قرأت الالتزام القانوني ووافقت عليه.

الضغط على أيقونة “دخول”.

آلية الحصول على دعم البطاقة التموينيةموعد التسجيل للحصول على الدعم

صرح “رمزي المشرفية” أن التسجيل متاح من يوم الخميس الموافق 09\09\2021، ويستمر التسجيل حتى الخامس عشر من شهر أكتوبر 15\10\2021، لذلك على من يرغب في الحصول على الدعم سرعة التسجيل في الموعد المحدد.

بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم سارية المفعول أو جواز سفر ساري المفعول.

صورة من نموذج الموافقة على رفع السرية المصرفية معتمدة.

توفير كافة المعلومات الخاصة بالحسابات البنكية لكل فرد من أفراد الأسرة.

تفويض لرب الأسرة باستلام المنحة المخصصة للأسرة.

بيان عن دفاتر السيارات.

ما هي المستندات المطلوبة للتسجيل في البطاقة التموينية