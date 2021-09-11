السفير العراقي يعبر عن تقديره لموافقة الأردن على فتح الحدود البرية

دوت الخليج : عبر السفير العراقي في عمان حيدر العذاري عن تقديره لموافقة وزارة الداخلية على فتح الحدود البرية أمام العراقيين المقيمين في المملكة والتي تخدم البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال العذاري في تصريح صحافي اليوم الخميس، ان وزير الداخلية مازن الفراية وافق على فتح المنفذ الحدودي البري طريبيل- الكرامة أمام العراقيين الذين لديهم أذونات إقامة لدى المملكة لمدة سنة واحدة أو خمس سنوات بالسفر براً (من وإلى المملكة) بسياراتهم الشخصية، من دون الحاجة الى موافقات مسبقة.

وأضاف، إن القرار سيدخل حيز التنفيذ حال وصول التعليمات الخاصة به إلى المنفذ البري، والالتزام بالشروط الصحية المتبعة في المملكة.

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