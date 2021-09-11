قبل ساعات من المباريات.. الفيفا يحل مشكلته مع أندية إنجلترا

بعد جدل كبير، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السماح للاعبين أميركا الجنوبية باللعب في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل ساعات من انطلاق المباراة الأولى.

ومُنح لاعبو أميركا الجنوبية المحترفين في إنكلترا الضوء الأخضر للمنافسة مع أنديتهم في الأسبوع الحالي، بعد أن أسقطت اتحادات بلادهم لشكاوى بشأن منع أندية إنجلترا السماح لهم بالمشاركة في تصفيات كأس العالم 2022، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السبت.

وجاء قرار الفيفا بالسماح للاعبين بالمشاركة، قبل ساعات من انطلاق الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

ورفض قطبا مانشستر، وليفربول، وتشلسي وليدز يونايتد تحرير لاعبيهم للمنافسة في التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2022، بسبب السفر إلى دول تقع في المنطقة "الحمراء"، الأمر الذي كان سيؤدي إلى الحجر الصحي لمدة عشرة أيام عند العودة إلى بريطانيا بسبب قواعد مكافحة "كوفيد-19".

واستندت اتحادات البرازيل وتشيلي والمكسيك والباراغواي إلى قاعدة مدرجة في قوانين فيفا كانت ستمنع بموجبها اللاعبين من المنافسة مع الأندية لمدة 5 أيام، لكن الاتحاد الدولي قال إنه رأى "أن اللاعبين ما بيدهم حيلة نظرا للظروف الصعبة الناجمة عن الجائحة".

وجاء في بيان للهيئة الدولية "كدليل على حسن النية والتعاون، اتخذت الاتحادات الأعضاء البرازيل وتشيلي والمكسيك والباراغواي، بالتشاور الوثيق مع فيفا، قرارا بسحب شكواها فيما يتعلق باللاعبين المقيمين في إنجلترا".

وأضاف فيفا أنه كان على اتصال مع رابطة الدوري الممتاز والاتحاد الإنجليزي للعبة والحكومة البريطانية لتجنب تكرار السيناريو في النافذة الدولية المقبلة في أكتوبر.

وقال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، الجمعة، إنه لا يزال غير متأكد ما إذا كان بإمكانه إشراك الحارس أليسون بيكر أو لاعب الوسط فابينيو لمواجهة ليدز الأحد.

وانتقد كلوب، وهو معارض صريح للروزنامة الدولية المزدحمة، سلطات كرة القدم في أميركا الجنوبية لفشلها في تكوين رؤية واضحة وسط جائحة كوفيد -19.