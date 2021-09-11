مقتل جنديين تركيين في إدلب

أعلن وزارة الدفاع التركية، السبت، مقتل اثنين من جنودها وإصابة 3 آخرين خلال عملية تمشيط في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وقالت الدفاع التركية في بيان أوردته وكالة "الأناضول" الرسمية: "قتل اثنان من جنودنا، وأُصيب 3، إثر تعرضهم لهجوم عقب إتمامهم عملية بحث وتمشيط في منطقة خفض التصعيد بإدلب".
وأشارت إلى إسعاف المصابين إلى المستشفى على الفور.
وفي الأثناء، وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى ولاية هاتاي، المحاذية للحدود مع سوريا بعيد الإعلان عن مقتل الجنديين.
وبدأت تركيا تدخلها العسكري في سوريا عام 2016، تحت عنوان عملية "درع الفرات"، وتنتشر قوات تركية في محافظة إدلب وتحمل اسم "نقاط مراقبة".
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