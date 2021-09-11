مواجهات فى بيت لحم بعد اعتقال 4 من الأسرى الفلسطينيين الفارين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر أمنية إن "مسيرة طلابية انطلقت صوب المدخل الشمالى لمدينة بيت لحم، قمعتها قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات".

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت الأسيرين زكريا الزبيدى، 46 عامًا، من مخيم جنين، ومحمد عارضة، 39عامًا، من بلدة عرابة، قرب بلدة الشبلى أم الغنم على سفوح جبل طابور فى الجليل الأسفل، فى مرج ابن عامر، فى وقت مبكر من اليوم السبت، وذلك بعد ساعات من اعتقال الأسيرين محمود العارضة، ويعقوب قادرى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الليلة الماضية، الشاب محمد عايد الحمود، 18عامًا، من مخيم عايدة شمال بيت لحم، خلال المواجهات التى اندلعت على المدخل الشمالى للمدينة، تنديدًا باعتقال الأسيرين العارضة وقادرى.

وخرج العشرات من الشبان فى مخيم الدهيشة، جنوبى بيت لحم فى مسيرة جابت الأحياء والأزقة، تنديدًا باعتقال الأسيرين العارضة وقادرى، حيث حمّل المشاركون فى المسيرة إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسيرين، و"حياة كافة الأسرى الذين يواجهون إجراءات تعسفية من إدارة السجون الإسرائيلية".