يستمر البحث عن كيفية التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2021-2022 عبر موقع وزارة التربية التونسية inscription education tn. حيث أعلمت وزارة التربيـة أوليـاء تلاميذ التلاميذ في تونس عن بداية عملية التسجيل المدرسي لكافة التلاميذ في مختلف المدارس التعليمية يوم الثلاثاء الموافق للسابع من شهر سبتمبر الجاري على ان تستمر عملية الترسيم عن بعد إلى غاية الرابع عشرة من نفس الشهر كما حددت الوزارة خطوات ترسيم التلاميذ عن بعد واهم الإجراءات الاحترازية التي يجب التقيد بها أثناء العودة للدراسة من اجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ومنعا لانتشار فيروس كورنا في مختلف الولايات التونسية علاوة على ذلك ومن اجل تسهيل الدراسة وترسيم التلاميذ عن بعد وفرت وزارة التربية التونسية منصة الكترونية يمكن من خلالها تسجل التلاميذ عن بعد بشكل الكتروني وبكل سهولة دون عناء التنقل خارج المنازل. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على خطوات التسجيل في موقع inscription education tn للتسجيل عن بعد 2021.

التسجيل عن بعد

أعلنت زارة التربية التونسية عن ترسيم عن بعد لتلاميذ الثانوي والاعدادي للسنة الدراسية 2022. حيث يمكن تسجيل كافة التلاميذ من خلال الموقع الالكتروني التي وضعته الوزارة والتقيد التام بجميع الخطوات التي سنذكرها في الفقرة التالية من هذا المقال ولأي استفسار من أولياء التلاميذ حول عملية التسجيل عن بعد يرجى كتابة ذلك في التعليقات أسفل هذا المقال. كما يمكن الاطلاع على الفيديو التالي الذي يوضح طريقة التسجيل بدقة

كيفية ترسيم التلاميذ عن بعد بالمدارس الإعدادية والتعليم الثانوي

يستطيع كافة أولياء التلاميذ تسجيل أبنائهم عن بعد. من خلال رابط التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الأولى من التعليم الأساسي inscription.education.tn. للسنة الدراسية 2021-2022 وباتباع كافة الخطوات الأربعة المدونة ادناه: