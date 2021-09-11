شروط حساب المواطن للفرد المستقل 1443 وأهدافه وطرق ألاستفادة منه، هذا البرنامج قدمته الحكومة السعودية كي تساعد الأفراد الأكثر احتياج في المجتمع للحد من التفاوت في طبقات المجتمع السعودي واليوم من خلال موقعنا سوف نقدم لكم كافة التفاصيل عن الموضوع فتابعونا.

ما هو برنامج حساب المواطن

برنامج حساب المواطن عبارة عن مساعدة مالية شهرية تُقدمها الحكومة السعودية للمواطنين الأكثر إحتياجاً في المملكة كنوع من المساعدة في مواجهة ظروف المعيشة الصعبة وتلبية رغبات الفئات المستحقة للمساعدة.

كما أنه خلال التقدم والإجراءات الاقتصادية التي تمر بها المملكة لتحسين الرؤية المجتمعية والاقتصادية 2030 فقامت الحكومة بعمل هذا البرنامج لتوفير الدعم للمحتاجين وتقليل هدر موارد الحكومة السعودية.

شروط حساب المواطن للفرد المستقل

1443

قامت وزارة الموارد البشرية بوضع عدة شروط يلزم توفرها في الشخص المتقدم للحصول على الدعم وهي كالأتي:

لا يتقدم هذا الدعم لغير السعوديين فيلزم على المتقدم أن يكون سعودي الأصل.

يجب أن يكون دائم الإقامة في المملكة السعودية.

أن يكون دخله الشهري لا يتعدى الحد الأعلى التي وضعته الوزارة لاستحقاق الدعم.

يلزم أن يكون لدى المتقدم منزل خاص به.

يجب أن تكون البيانات المُقدمة صحيحة وسليمة كما هي مثبتة في أوراقك الرسمية.

يشترط أن لا تكون من المستفيدين من أي برنامج دعم أخر في المملكة.

غير مسموح لمن هم مقيمين في دور الإيواء أن يتقدموا لهذا الدعم.

أهداف برنامج حساب المواطن

بدءاً من حرص الحكومة على توفير حياة مستقرة وكريمة لمواطنيها في ظل ظروف غير مستقرة للاقتصاد في المملكة ففعلت هذا الحساب لعدة أهداف من أهما:

التقليل من عبء ظروف المعيشة على الفئات ذات الدخول المحدودة.

الرفع من مستوى كفاءة الدعم.

وضع حدود للهدر الذائد من الأنفاق وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاق.

حث المواطنين على عد الإفراط في استخدام المياه والطاقة.

تحقيق مساواة وتكافؤ بين فئات المجتمع كحجم الدعم المُقدم للأسر التي تتكون من فردين يختلف عن حجم الدعم المُقدم لأسر أكثر أفراداً.

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا شروط حساب المواطن للفرد المستقل 1443 نرجو أن نكون قد أجبنا عن كافة التساؤلات حول الموضوع ونرجو أن نكون قد أفدناكم.