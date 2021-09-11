تسجيل قدرات ثاني ثانوي 1443 من عمليات البحث بداخل المملكة العربية السعودية لكافة طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي في المملكة العربية السعودية، من أجل الاستعداد للدخول إلى التعليم الجامعي عقب الانتهاء من دراسة الثانوية العامة في مختلف مدارس المملكة، ومن خلال السطور التالية سنتحدث عن تسجيل القدات للصف الثاني الثانوية.

اختبار القدرات قياس

إن اختبارات القدرات العامة المقدمة من المركز الوطني للقياس، هي من الاختبارات الهامة التي تهدف إلى تنمية قدرات الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية، وتعمل على قياس القدرة التحليلية والاستدلالية بشكل كبير، كما ينقسم الاختبار إلى شقين وهما لغوي والآخر رياضي، ويتضمن الاختبار العديد من الأسئلة التجريبية والتي لا يتم احتسابها في الدرجة النهائية للمتقدم أيضًا

طريقة تسجيل قدرات ثاني ثانوي 1443

يمكن لكافة طلاب الصف الثاني الثانوي التسجيل في اختبار القدرات العامة 1443 من خلال اتباع التالي

في البداية يجب الذهاب إلى موقع قياس “من هنا”.

قم بكتابة رقم السجل المدني للطّالب.

ثم يتم كتابة كلمة المرور ومنها إجراء التحقّق.

قم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم يتم الضغط على الاختبارات المتاحة للتسجيل في الموقع.

قم بالنقر على تسجيل من أيقونة اختبار القدرات العامة.

قم بالنقر على طباعة من أجل الانتقال إلى صفحة التعليمات.

كما يجب الموافقة على التعليمات ثمّ النقر على التالي.

ثم يتم تحديد المركز المناسبة من اجل الحصول على الاختبار.

قم بالضغط على التالي ثم يتم تحديد أحد المواعيد المتاحة.

يجب اتباع التعليمات حتى يتم الانتهاء من حجز الموعد.

يجب استكمال الدفع لتأكيد حجز موعد الاختبار.

مواعيد اختبارات قدرات ثاني ثانوي 1443

أعلن المركز الوطني للقياس، التسجيل في اختبار القدرات العامة، مع تقديمه طوال العام بشكل إلكتروني من خلال المركز الوطني للقياس، حيث يتم عقد الاختبارات الورقية في المملكة في المواعيد التالي: