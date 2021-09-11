بايدن يحيى ذكرى 11 سبتمبر

تحيي الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، الذكرى العشرون للهجمات الإرهابية على نيويورك وواشنطن، التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص، وساعدت في تشكيل سياسات القرن الحادي والعشرين.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن من المقرر أن ينضم إلى عائلات الضحايا في ثلاثة مواقع منفصلة فيما كان يأمل أن تكون لحظة نادرة للوحدة الوطنية، لكن الغضب من الانسحاب الأخير من أفغانستان لا يزال يطغى على المشهد السياسى في البلاد.

واعتبرت الصحيفة أنه بعد عقدين من الزمان، لا تزال أحداث 11 سبتمبر 2001 محفورة بشكل واضح في ذاكرة البعض ولكنها تمثل الآن حدثًا تاريخيًا لجيل جديد ولد بعد الفظائع.

وسردت الصحيفة كيف خطف إرهابيو القاعدة أربع طائرات تجارية وحطموا اثنتين منها في مركز التجارة العالمي، وهو رمز القوة المالية الأمريكية في وسط مانهاتن، وقُتل أشخاص من جميع أنحاء العالم في الانفجارات الأولية، أو قفزوا حتى الموت أو تعرضوا للسحق بسبب انهيار البرجين التوأمين، وهو مشهد أرعب الجماهير في البث التلفزيوني المباشر.

واصطدم الخاطفون بطائرة أخرى بالبنتاجون، مقر الجيش الأمريكي بالقرب من واشنطن، وأحدثوا فجوة في جانبها. تحطمت طائرة رابعة - ربما كانت متجهة إلى مبنى الكابيتول الأمريكي - في حقل في شانكسفيل ، بنسلفانيا ، بعد أن قاتل ركابها ببسالة.

وقُتل ما مجموعه 2977 شخصًا - 2753 منهم فيما أصبح يُعرف باسم "جراوند زيرو" في نيويورك.

وقال البيت الأبيض إن بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن سيحضران الاحتفالات الرسمية في جميع المواقع الثلاثة يوم السبت "لتكريم وتخليد ذكرى الأرواح التي فقدت". في إحياء ذكرى أحداث 11 سبتمبر في نيويورك ، الساعة 8:30 صباحًا (توقيت نيويورك) سينضم إليهما الرئيس السابق باراك أوباما ، الذي أشرف على مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن في عام 2011.

وسيسافر بايدن إلى شانكسفيل بعد ظهر يوم السبت قبل أن يزور البنتاجون لحضور مراسم وضع أكاليل الزهور. لكنه لا يزال يواجه تحقيقات في الكونجرس في الرحيل الفوضوي للقوات الأمريكية من كابول ، قبل أقل من أسبوعين ، والذي أنهى أطول حرب أمريكية.

وقالت الصحيفة إن حركة طالبان عادت الآن إلى السيطرة على أفغانستان ، تمامًا كما كانت في 11 سبتمبر ، مما أثار مخاوف من أن تصبح البلاد مرة أخرى مركزًا للإرهاب.

وسيتحدث الرئيس السابق جورج دبليو بوش، الذي شن الحرب الانتقامية في أفغانستان عام 2001 ، في حفل تأبين في شانكسفيل، في الساعة 10.03 صباحًا، وستتم قراءة أسماء الركاب وأفراد الطاقم الذين قتلوا جميعًا.

وبحسب ما ورد سيزور الرئيس السابق دونالد ترامب النصب التذكاري لأحداث 11 سبتمبر بعد ظهر يوم السبت ، بمجرد انتهاء الحفل وبعد مغادرة بايدن المدينة.

