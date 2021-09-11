برصاص طالبان.. مقتل شقيق نائب الرئيس الأفغاني السابق

قتلت حركة طالبان بالرصاص شقيق أمر الله صالح، نائب الرئيس الأفغاني السابق، وسائقه في ولاية بنشير الشمالية، حسبما أفاد ابن شقيق صالح السبت.

وقال شريش صالح إن عمه روح الله عزيزي كان متوجها إلى مكان ما في سيارة الخميس، عندما أوقفه مقاتلو طالبان عند نقطة تفتيش.

وأضاف "كما نسمع في الوقت الحالي، أطلقت طالبان النار عليه وعلى سائقه عند نقطة التفتيش"، وفقا لأسوشيتيد برس.

وأفاد شريش صالح بأنه لم يتضح إلى أين كان عمه المقاتل المناهض لطالبان متجها عندما قبضت عليه طالبان، مشيرا إلى أن الهواتف لا تعمل في المنطقة.

وقاد أمر الله صالح القوات التي تقاوم طالبان في وادي بانشير، التي كانت آخر ولاية يجتاحها حكام أفغانستان الجدد.

يزعم أن المقاطع المصورة التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر قيام طالبان بإطلاق النار على المقاتلين المناهضين لطالبان في بانشير الذين اعتقلتهم.