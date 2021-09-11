البطاقة التموينية في لبنان وكيفية التسجيل بمنصة IMPACT

البطاقة التموينية في لبنان هي أحد أهم الموضوعات الشائكة التي تشغل بال العديد من المواطنين اللبنانيين. حيث قد أعلن البرلمان اللبناني تقديم الدعم الخاص بالسلع الغذائية والتموينية للعديد من الفئات محدودة الدخل بجمهورية لبنان. وفي الحقيقة تسعى الحكومة اللبنانية دائما لتقديم الدعم للفئات محدودة الدخل والفئات الأكثر احتياجاً بكافة أنحاء الجمهورية. وفيما يلي وبعد إقرار مجلس النواب اللبناني لإصدار بطاقات تموينية بطريقة إلكترونية وسهلة خلال هذا المقال. كما أنه سيتم التطرق إلي خطوات التسجيل للحصول علي البطاقة التموينية في لبنان وما هو رابط التسجيل وكذلك أيضاً سيتم تناول الشروط الواجب توافرها للحصول علي البطاقة.

خطوات التسجيل البطاقة التموينية في لبنان

أعلنت الحكومة اللبنانية عن البدء في تلقي طلبات الحصول علي البطاقة التموينية, والحصول علي الدعم المقدم من الحكومة للفئات الأكثر احتياجاً, حيث قد أعلنت الحكومة أن الدعم قد يصل إلي حوالي (44,000) ألف أسرة لبنانية قابلة للزيادة وأن مقدار الدعم المقدم هو (93) دولاراً أمريكياً وذلك اعتباراً من يوم (9/9/2021) وحتي يوم (15/9/2021) من خلال الخطوات القليلة كالتالي:

قم بتسجيل الدخول إلي منصة ” DAEM IMPACT ” الإلكترونية.

قم بإدخال كافة البيانات (اسم المستخدم ورقم المرور).

قم بإقرار الالتزام القانوني بعد قراءته جيداً.

قم بالضغط علي كلمة ” دخول “.

شروط الحصول علي البطاقة التموينية في لبنان

وضعت الحكومة اللبنانية بعض الشروط والضوابط التي من شأنها ضمان وصول الدعم إلي مستحقيه وهي كالتالي:

ألا يزيد دخل الأسرة عن (10,000) آلاف دولار سنوياً.

ألا يزيد دخل الأسرة عن (800) دولار شهرياً.

ألا يزيد الحساب البنكي لدي العميل عن (10,000) آلاف دولار سنوياً.

ألا يزيد الإيجار السنوي لدي العميل عن (10,000) آلاف دولار سنوياً.

ألا يمتلك العميل أكثر من سيارة واحدة.

ألا تحصل الأسرة علي مبلغ أكثر من (3,000) آلاف دولار شهرياً كحوالة خارجية.

الموافقة علي رفع السرية عن الحساب المصرفي البنكي لدي العميل.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول علي البطاقة التموينية