طريقة تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي ورابط التسجيل ، يعتبر العنوان الوطني ضمن عدد من الخدمات التي أطلقتها مؤسسة البريد السعودي بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين داخل المملكة العربية السعودية ، لخدمة المواطن السعودي لمواكبة التطورات التكنولوجية ، كما أنّ التسجيل بالعنوان الوطني يُعد شرط إلزاما لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ، ووفقًا للقرار الوزاري رقم 252 في 24 رجب 1434 هـ ، ويمكن للأفراد التسجيل مجانًا على العنوان والاستفادة منه في معاملاتهم الإلكترونية والتجارية والحكومية ، وتم ابتكار العنوان الوطني وفق مواصفات معيارية وتقنية مدروسة ، وهو يغطي جميع مناطق المملكة العربية السعودية ، كما أن هذه الخدمة تعمل على تسهيل وصول الطرود البريدية والشحنات القادمة من داخل أو خارج المملكة ، وسنتعرف من خلال مقالنا علي كيفية التسجيل وكذلك رابط التسجيل من خلال السطور التالية.

طريقة تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي ورابط التسجيل

يمكن للأفراد التسجيل مجانًا على العنوان والاستفادة منه في معاملاتهم الإلكترونية والتجارية والحكومية ، حيث أنها خدمة إلكترونية يقدمها البريد السعودي ، لذلك يجب تسجيل العنوان الوطني من قبل البريد السعودي من خلال اتباع الخطوات الآتية :

أولا الدخول إلى الموقع الرسمي مؤسسة البريد السعودي .

الضغط علي تسجيل الدخول قطاع الأفراد من الصفحة الرئيسية.

يتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات.

اختيار نوع الحساب وهو ( أفراد ).

إضافة بيانات التسجيل في الخانات المخصصة لذلك كالاتي :

كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة ، وإدخال كلمة المرور ، وإدخال الرمز المرئي علي الصورة المكون من اربع أرقام.

كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة ، وإدخال كلمة المرور ، وإدخال الرمز المرئي علي الصورة المكون من اربع أرقام. الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

رابط تسجيل العنوان الوطني في البريد

يمكن تسجيل العنوان الوطني السعودي من خلال الموقع الرسمي للبريد السعودي أو العنوان الوطني حيث توجد عملية ربط للأنظمة الحكومية من خلال بوابة الوصول الوطنية الموحدة ، وبالتالي يمكن لكل مواطن الحصول على هوية مكانية من خلال العنوان الوطني ، وهذا تم إنشاء العنوان بحيث يكون لكل مواطن عنوان مواطن موحد ودائم للتسجيل في معاملات الدولة أو للتقدم لشغل وظائف مختلفة في المملكة ويمكن التسجيل والحصول على هوية مكانية عبر الموقع الرسمي للعنوان الوطني.

طريقة إضافة فرد من العائلة في العنوان الوطني

يجب على المواطنين إضافة أفراد الأسرة إلى العنوان الوطني للمملكة العربية السعودية من أجل تأكيد حصولهم على هويتهم المكانية من خلال حساب ولي الأمر، حيث يمكن لمقدم الرعاية إضافة فرد من العائلة إلى العنوان الوطني باتباع عدة خطوات لإضافة أفراد العائلة كالاتي :

تسجيل الدخول إلى موقع العنوان الوطني السعودي.

تحديد العنوان المسجل.

يجب تسجيل الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول ثُمّ الضغط على تأكيد الهوية أو الضغط على تطبيق الدخول من

خلال النفاذ الوطني الموحد.

خلال النفاذ الوطني الموحد. تحديد تفاصيل الشخص المضاف.

يجب تحديد عنوان الشخص المضاف إليه.

يتم إدخال الشخص الذي يرغب المتقدم بإضافته.

تسجيل وحفظ العنوان مع البيانات المدخلة.

رقم العنوان الوطني الموحد

يمكن عن طريق رقم العنوان الوطني السعودي تقديم الإستفسار والاقتراح الذين ترغبون به وكذلك التواصل مع خدمة العملاء والقيام بتسجيل عنوانك الوطني عبر إحدى المنافذ الخاصة بمؤسسة البريد السعودية وهي التواصل والاتصال على الرقم الموحد 19992 أو تعبئة النموذج الإلكتروني من خلال موقع تسجيل العنوان الوطني ، كما يمكن أيضا زيارة أحد مكاتب البريد السعودي المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية.

طريقة تحديث العنوان الوطني

تحديث العنوان الوطني السعودي عبر بوابة النفاذ الوطني أمر في غاية السهولة ، حيث أن خدمة إدارة العنوان الوطني الخاصة بمؤسسة البريد السعودي ، تمكن المواطنين والمقيمين المسجلين في العنوان الوطني من إدارة عناوينهم الوطنية المسجلة ، حيث تتيح لهم إمكانية تحديث موقع عنوانهم الوطني ، وطباعة مستند (إثبات عنوان) ، وهو عنوان محل اقامة المستفيد والذي يمكن استخدامه في المراسلات لاستلام البريد والوثائق والطرود ، ويمكن تحديث العنوان الوطني في المملكة العربية السعودية بأتباع التعليمات الآتية :