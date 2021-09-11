سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس 2022  الجديدة بالكامل الوحش الياباني بشكل خرافي

تأتي كورولا كروس 2022 من تويوتا لتحقق رغبة المستهلكين، في العالم عمومًا وفي السعودية خصوصًا، في الحصول على سيارة crossover جذابة وذات اسم قوي وكذلك أداء خرافي، وتعد كورولا كروس 2022 المولود الثاني في سلسلة كروس كورولا بعد موديل 2021 الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وعلى الرغم من أنها كورولا كانت منذ انطلاقها الأول، هي سيارة سيدان إلا أن التحديث الذي طرأ عليها مع الاحتفاظ خط إنتاج السيارات السيدان، زاد من بريقها وفي الوقت نفسه حمل سيارة crossover لاسم تويوتا كورولا أفضل تسويق لها بل ومن الممكن أن يجعلها ذلك في الصدارة.

مواصفات تويوتا كورولا كروس 2022

دفاع أمامي للعجلات وهناك بعض الفئات من السيارة تأتي بدفع خلفي.

قوة المحرك 169 حصان عند 6600 لفة في الدقيقة، وهي قوة جبارة وستنعكس على إعطاء أداء خرافي للسيارة.

عدد المقاعد 5 بمستوى راحة رائعة للراكبين الأماميين ومستوى متوسط للراكب الخلفي الذي يجلس في الوسط.

وزن السيارة فارغة ما بين الـ 3.125 والـ 3325 باوند.

استهلاك السيارة للوقود بمعدل 32 ميل في الجالون.

ويختلف الحال بمعدل صرفية الوقود في الموديلات التي تعمل بالدفع الرباعي.

ناقل الحركة أتوماتيكي

تجهيزات كورولا كروس 2022

السيارة تأتي بعدد كبيرة من الفئات ونحن نتحدث الآن عن تجهيزات الفئة الأولى:

تحتوي على مثبت سرعة لعدم اغفال الرادارات والتعرض للمخالفات.

وفي الوقت نفسه تحتوي على مدخل usb لتشغيل الوسائط.

وكذلك مداخل لشحن الهاتف لكنها لا تحتوي على إمكانية شحن الهاتف دون أسلاك.

وأيضا تحتوي على آبل كار بلاي وأندرويد أوتو ويمكن توصيل هاتفك عليهم لإجراء المكالمات واستقبالها.

تكييف قوي ولكن أحادي المنافذ على الجزء الأمامي من صالون السيارة.

سعر السيارة المتوقع في السعودية

سعر السيارة الجديدة هو 23410 دولار وحوالي 86 الف ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه أدخلت السيارة بهذا السعر نفسها في منافسة مع أحد سيارات تويوتا وهي:

تويوتا راش

وسعر راش في السعودية هو: 76 الف ريال تقربيًا لذلك يعد مقارب للغاية من سعر كروس 2022.

سعر تويوتا كروس 2021 في السعودية

من 83 الف ريال وحتى 100 الف ريال بحسب اختلاف فئات السيارة.

وكانت عبداللطيف جميل قد طرحت السيارة ب3 فئات في السعودية هم:

موديل le hev بسعر 83 الف ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه موديل xle hex بسعر 90 الف ريال تقربيًا.

وكذلك ltd hev بسعر 100 ريال تقربيًا.