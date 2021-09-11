الكاظمى: الانتخابات هى الحل الوحيد لمشكلات العراق

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، اليوم السبت، أن حكومته أنجزت جميع متطلبات العملية الانتخابية والحفاظ على نزاهتها، مشددًا على أن الانتخابات هى الحل الوحيد لمشكلات العراق.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال الكاظمى إن حكومته شدّدت على المرشحين من الوزراء والمحافظين بمنع استخدام موارد الدولة منعًا تامًا، مطالبًا بالإبلاغ عن "أى استغلال يحصل لهذه الموارد، وأدعو جميع المرشحين والجهات السياسية الالتزام الكامل بالتنافس الصحى". وخلال ترأسه لجلسة استثنائية لمجلس الوزراء العراقى مخصصة لدعم الانتخابات، اليوم السبت، بحضور المحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، أشار الكاظمى إلى وضع إجراءات مشددة لمنع تزوير الانتخابات أو أى حالات اختراق أو محاولات تزوير. وأكد رئيس الوزراء العراقى على توفير كافة متطلبات الانتخابات من تمويل وتأمين ودعم، لضمان إجراء الاقتراع بما يحقق تطلعات الشعب، وحضرت اليوم فى اللجنة الأمنية، وعملنا أول محاكاة لتنفيذ الممارسة الأمنية الخاصة بالانتخابات فى قيادة العمليات المشتركة عبر دوائر الاتصال بقيادات عمليات الشرطة فى المحافظات.

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