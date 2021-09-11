منصة أحسان الوطنية للعمل الخيري خطوات تسجيل التبرع الدوري لمنصة أحسان

منصة أحسان الوطنية للعمل الخيري منذ أن تم أنطلاقها لجمع التبرعات لكافة المحتاجين . تقترب المنصة الخيرية أحسان من مبلغ مليار ريال سعودي . ذلك المبلغ الذي يتم توجيهه لأكثر من مليوني مواطن سعودي مستفيد من منصة أحسان الخيرية . كما أن من المعروف أن منصة أحسان هي منصة للعمل الخيري داخل السعودية . كذلك تم أنشاء منصة أحسان للمحتاجين داخل السعودية وفقاً للشروط المعلنة من الجهات المعنية . و حجم التبرعات لمنصة أحسان المشار أليه في بداية المقال تم توجيهه بالفعل للعدد المشار أليه . وذلك بعد صدور القرار السامي رقم 48019 . كما دعت السلطات أيضاً كافة من يرغب في التسجيل في منصة أحسان . سيكون دائماً باب التبرع مفتوح في منصة أحسان للمقيمين وأيضاً المواطنين .

منصة أحسان الوطنية للعمل الخيري ونبذه تعريف

منصة أحسان الوطنية للعمل الخيري هي منصة تم أنشاءها داخل المملكة العربية السعودية . تلك المنصة التي نشأت بأمر من خادم الحرمين الشريفين لكي ما تعمل المنصة علي استثمار . بيانات الذكاء الاصطناعي لكي يتعظم من خلالها أثر كافة المشاريع والخدمات . كذلك يتم من خلال منصة أحسان الخيرية تقديم كافة الحلول التقنية المتقدمة . ذلك من خلال منظومة فاعلة . تشترك بها كافة القطاعات الحكومية بالشراكة مع المؤسسات الخيرية بجانب منصة أحسان . تلك المؤسسات المعنية بذلك الشأن لا تهدف للربح نهائياً . تأتي تلك المبادرة وهدفها هو تعزيز دور المملكة العربية السعودية بشكل كامل للريادة . فيما يخص الأعمال الخيرية والتنموية .

لكافة من يرغب في التسجيل بالمنصة يتم تسجيل الدخول علي منصة أحسان الوطنية للعمل الخيري .

. يتم بعد ذلك الضغط علي الرمز الخاص بالتسجيل الظاهر في الصفحة الرئيسية .

كذلك يتم تسجيل بيانات المتبرع في منصة أحسان لبيانات الاسم ورقم الهاتف والعنوان والبريد الإلكتروني .

لبيانات الاسم ورقم الهاتف والعنوان والبريد الإلكتروني . تلك الخطوات السابقة بجانب تسجيل رمز التحقق الذي يظهر بالصفحة الرئيسية .

بعد ذلك يتم الضغط علي الأيقونة الخاصة بتسجيل جديد بموقع أحسان .

من خلال البريد الإلكتروني المسجل علي منصة أحسان للمحتاجين يتم من خلاله تنشيط الحساب المسجل بالمنصة .

يتم من خلاله تنشيط الحساب المسجل بالمنصة . تلك هي الخطوات الخاصة بالتسجيل علي المنصة الخيرية للتبرعات بشكل دائم أذا ما كانت هناك الرغبة لذلك .

ما هي خطوات التسجيل في منصة أحسان

يجب علي كل مستفيد من منصة أحسان الخيرية أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية . كذلك تم التنويه من الجهات المسئولة ليس من حق أي شخص خارج السعودية التسجيل علي المنصة . يسمح بالتسجيل لأي مستفيد في منصة أحسان وهو خارج السعودية بشرك امتلاكه لرقم هاتف داخل السعودية . شرط من الشروط الأساسية في التسجيل بالمنصة أن يكون هناك تواصل بشكل فعال علي المنصة بعد التسجيل . كما يجب أن يكون البريد الإلكتروني الذي تم التسجيل به في منصة أحسان يكون نشطاً وبريد إلكتروني حقيقي .

يجب أن يتم تسجيل الدخول علي المنصة من موقعها الرسمي .

كما يتم الضغط علي الأيقونة الخاصة بالتبرع وهي أيقونة “متبرع” .

كذلك يتم تحديد الحالة التي يرغب الشخص للتبرع لها في منصة أحسان ذلك من خلال قائمة الحالات .

ذلك من خلال قائمة الحالات . بعد تحديد الحالة المرغوبة للتبرع لها تظهر كافة البيانات الخاصة بالحالة والمبلغ المطلوب للتبرع .

تلك الخطوات السابقة بجانب أن يكون المبلغ المراد التبرع به بالريال السعودي فقط .

بعد ذلك يتم تسجيل بيانات المتبرع علي منصة أحسان الخيرية بعد الانتهاء من الخطوات السابقة .

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة . تلك كانت كافة الخطوات الخاصة بطريقة التبرع علي المنصة من خلال موقعها الرسمي .

منصة أحسان تسجيل جديد يتم من خلال الشروط الموضوعة من الجهات المعنيةما هي الطريقة التي يتم بها التبرع الدوري لمنصة أحسان

منصة أحسان الوطنية للعمل الخيري وبعد صدور القرار السامي باتخاذ كافة أجراءات جمع التبرعات . تلك التي يتم توجيهها للأسر الأشد احتياجاً داخل المملكة العربية السعودية . ذلك يكون من خلال التسجيل علي منصة أحسان الخيرية من خلال خطوات التسجيل المشار أليها داخل المقال .