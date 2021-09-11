رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الأفغانية: ممتنون لدولة الإمارات

عبر رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الأفغانية، عبدالله عبدالله، السبت، عن امتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعمها الشعب الأفغاني.

وقال عبدالله، في حوار مع "دوت الخليج"، إن "الأزمة الإنسانية موجودة أصلا في أفغانستان، لكنها تفاقمت بسبب الأحداث الأخيرة".

وأضاف: "أعرب عن امتناني للإمارات لدعمها للشعب الأفغاني.. نحن نعرف أن حزمة المساعدات الإنسانية جاءت من الإمارات".

وتابع: "يجب تأمين مطار كابل لوصول المساعدات الإنسانية.. هذه النقطة التي أشدد عليها دائما نحن بحاجة إلى مساعدات إنسانية لإغاثة الشعب".

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الأفغانية: "يجب تأمين المطار وتأمين الملاحة الجوية، هذه أمور مهمة وحيوية ليس فقط للحصول على المساعدات ولكن أيضا لتنقل الأشخاص من داخل وخارج البلاد.. نامل أن ينتهي العمل في المطار في أقرب وقت ممكن".

وأشار إلى أن "هناك الآلاف من النازحين في أفغانستان وبعض الأشخاص الذين تركوا منازلهم بسبب الجفاف والكوارث الأخرى والنزاعات كذلك".

وذكر عبدالله أن "أفغانستان تواجه وضعا جديدا وتحديات جديدة.. نعرف أن حركة طالبان هي المسؤولة في البلاد والشعب الأفغاني سيكون مسؤولا أيضا عن أفعاله".