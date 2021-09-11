رونالدو على أرضية أولد ترافورد.. هكذا تفاعلت الجماهير

دخل كريستيانو رونالدو أرضية استاد أولد ترافورد لأول مرة منذ أكثر من 12 أعوام، وسط استقبال لا يصدق من الجماهير المحتشدة.

واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي عند إعلان مشاركة رونالدو أساسيا أمام نيوكاسل، السبت، حيث سيلعب في مركز رأس الحربة.

ودخل رونالدو أرض الملعب وسط تصفيق حاد من الجماهير، قبل أن يداعب الكرة، بينما التصقت الكاميرات بالنجم البرتغالي العائد لفريقه القديم.

ويتوقع أن تجذب مشاركة رونالدو الأولى مع مانشستر يونايتد الملايين حول العالم، خاصة وأنها تأتي على أرضية أولد ترافورد أمام جماهير الفريق.

ويدخل مانشستر يونايتد مباراته أمام نيوكاسل بقيادة رونالدو في الهجوم، يجاوره الإنجليزيان جايدن سانشو ومايسن غرينوود على الأجنحة، وخلفه مواطنه برونو فيرنانديز والفرنسي بول بوغبا، في تشكيلة هجومية ضاربة.