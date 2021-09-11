دخل كريستيانو رونالدو أرضية استاد أولد ترافورد لأول مرة منذ أكثر من 12 أعوام، وسط استقبال لا يصدق من الجماهير المحتشدة.
واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي عند إعلان مشاركة رونالدو أساسيا أمام نيوكاسل، السبت، حيث سيلعب في مركز رأس الحربة.
ودخل رونالدو أرض الملعب وسط تصفيق حاد من الجماهير، قبل أن يداعب الكرة، بينما التصقت الكاميرات بالنجم البرتغالي العائد لفريقه القديم.
ويتوقع أن تجذب مشاركة رونالدو الأولى مع مانشستر يونايتد الملايين حول العالم، خاصة وأنها تأتي على أرضية أولد ترافورد أمام جماهير الفريق.
ويدخل مانشستر يونايتد مباراته أمام نيوكاسل بقيادة رونالدو في الهجوم، يجاوره الإنجليزيان جايدن سانشو ومايسن غرينوود على الأجنحة، وخلفه مواطنه برونو فيرنانديز والفرنسي بول بوغبا، في تشكيلة هجومية ضاربة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رونالدو على أرضية أولد ترافورد.. هكذا تفاعلت الجماهير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.