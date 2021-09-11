باهظ الثمن ونادر الوجود.. تعرف على الدجاج الأسود في مصر

يعتبر الدجاج الأسود اﻷندونيسي واحدا من أغرب وأغلى وأندر أنواع الدجاج في العالم، وتطلق عليه عدة أسماء "دجاج أيام سيماني" أو "دجاج لامبورغيني" وبالإنجليزية "Ayam Cemani".

موطن هذا الدجاج هو إندونيسيا ويتميز بطعمه الشهي وسعره المرتفع، الذي يصل في الولايات المتحدة على سبيل المثال إلى 2500 دولار، كما أنه يعد علاجا صينيا قديما.

وزن الديك من الدجاج الأسود يتراوح ما بين 3 إلى 4 كيلوغرامات ويحتوي لحمه على نسبة قليلة من الدهون، ما يجعله صحيا فضلا عن طعمه اللذيذ وقدرته على منح الجسم طاقة هائلة لا سيما بالنسبة للسيدات الحوامل أو حديثي الولادة.

ويحتوي الدجاج الأسود على معادن كثيرة، لذلك يعتبر علاجا للعديد من الأمراض وقد دخل أوروبا حديثا رغم اكتشافه منذ مئات السنين، ويحتوي على نسبة كبيرة من المعادن على رأسها الحديد، وغني لحومه بالمضادات الأكسدة خصاصة مادة كارنوزين التي تقوي المناعة، ما يجعله فعالا بقوة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، كما تقوي العضلات وتدعم استقرار الجهاز العصبي.

يقول أحمد نور دربالة، وهو مهندس يهوى تربية هذا النوع من الدجاج، إن الدجاج الأسود نادر في العالم وعليه طلب كثير وله فوائد كثيرة، مضيفا "أنا هنا لم أصل لمرحلة الذبح وبيع لحمه، لأنني أحاول في الوقت الحالي القيام بعملية زيادة الأعداد والسلالة التي أقوم بتربيتها".

ويضيف دربالة في حديثه لـ"دوت الخليج" أن الكتكوت "فرخ الدجاج أو الصيصان" يباع في مصر بـ300 جنيه حال كان عمره أسبوعا ويزيد عن ذلك إلى 500 جنيه في عمر الشهر، وكلما كبرت الدجاجة ارتفع سعرها، مضيفا أن سعر الدجاجة يتراوح ما بين 2500 إلى 3 آلاف جنيه مصري.

ويشير إلى أن هذا النوع من الدجاج بدأ الدخول إلى مصر منذ سنتين فقط، وتربيته لا تختلف كثيرا عن الدجاج العادي من حيث الطعام والشراب والأدوية التي يتم إعطاؤها لتحصين الدجاج من العدوى البكتيرية والفيروسية، حتى لا تتسبب في نفوق الدجاج.

ويشير إلى أن تكلفة مشروع تربية هذا النوع من الدجاج حسب قدرة كل شخص لكنها تتراوح مابين ألف ومئة ألف جنيه مصري حسب قدرة الشخص.

ويبين نور أن هذا الدجاج يعيش في جزيرة غاوة الإندونيسية وقد اكتشفه هاو أوروبي وأجرى عليه أبحاثت بينت قمية لحمه الغذائي العالية وفوائده الكثيرة، وأطلق عليه لقب "لامبورغيني" كناية عن فوائده العظيمة وقيمته العالية.

ويؤكد أحمد: "بسبب حبي لهذا النوع من الدجاج ورغبتي في انتشار تربيته قمت بإنشاء صفح على فيسبوك بعنوان "فراخ لامبورغيني أغلى فراخ في مصر" لتدريب الهواة والراغبين في تربية هذا النوع من الدجاج بهدف البيع والشراء وتبادل الخبرات".