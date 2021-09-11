رابط منصة عين عمان الافتراضية ayn oman tv لمباريات عمان في تصفيات أسيا لكأس العالم 2022

دخلت منصة عين عمان الافتراضية ayn oman tv التجريبية الجديدة محل اهتمام الكثير من المواطنين العمانيين خلال الفترة الماضية تزامنا مع إعلان وزارة الإعلام في سلطنة عمان عن إطلاق منصة عين عمان في إطار اهتمام سلطنة عمان في الدخول للمجال الرقمي كخطوة جيدة في مجال الإعلام الرقمي من أجل مواكبة التطور الدولي في صناعة مؤسسات الإعلام الرقمي وذلك بعد ان اعلنت وزاره الاعلام عن إطلاقها أول منصة رقمية في السلطنة تهدف الى نشر المحتوى الإلكتروني العربي والعماني وتشجيع العاملون في هذا المجال من خلال التواصل بين كل من الإذاعة والتليفزيون في السلطنة بجمهورها سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها بشكل فعال وبسيط.

منصة عين عمان

وتقدم منصة عين العمانية العديد المميزات منها تقديم مادة إعلامية سواء كانت سمعية و مرئيه جيدة تصل إلى أكثر من 10 آلاف ماده إعلاميه لمختلف قنوات الإذاعة والتليفزيون بوزارة الإعلام.

وتتضمن منصة عين عمان الإعلام المرئي والمسموع من خلال وضعها لترتيب بسيط وتسلسل يتيح الاطلاع والتصفح والتجربة السهلة للمشاهدين وأيضا يمكنه الحصول على أي مادة إعلاميه في حال رغبته في ذلك ومتابعة المواد المفضلة له.

سبب تسمية منصة عين الافتراضية

وعن سر اختيار اسم منصة عين جاء ذلك لعدة علامات مهمة وضعتها الوزارة منها الى الاستنباط الهوية البصرية لأيقونات الإذاعة والتلفزيون العماني.

ويشير اسم منصة عين عمان إلى وظيفة العين وهي المشاهدة لتكون عين الجمهور العماني والعربي أيضا يقود المشاهد إلى المعرفة والتطور.

كذلك أطلق اسم عين عمان نسبة إلى حرف العين المشتركة ما بين الحرف الأول لي اسم الشبكة من الحرف الأول لقسم السلطنة العمانية.

رابط منصة عين عمان

وأطلقت المنصة من ضمن مبادرات وجهود وزارة الإعلام لتعزيز المجال للتحول الرقمي وضمن الخطة الإعلامية العمانية وذلك لتقديم كل ماهو جديد وتتماشى مع العصر الحالي وتقديم خدمات إعلامية متقدمة وعالية الجودة، ويمكن تسجيل الدخول للمنصة عبر رابط منصة عين عمان.

مميزات منصة عين عمان الجديدة

تتميز منصة عين عمان الجديدة بالعديد من المميزات أبرزها أنها تحتوي على الكثير من المواد الهامة والممتعة كما انها ايضا بها نظام خاصية البث المباشر لكافة القنوات الإذاعية والتلفزيونية.

تحتوي على تبويب “لا يفوتك” وهو الخاص بإتاحة الفرصة للمشاهدين ومتابعة ما لم يتم متابعه بشكل مباشر وما فاته من المواد الإعلامية خلال ال 48 ساعه الماضي.

تتيح خاصية الواقع الافتراضي الذي يمكن المشاهد من مشاهدة أماكن ومواقع هامة في سلطنة عمان بتقنيات ثلاثية الأبعاد وهو في منزله.