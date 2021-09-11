Link رابط منصة منظرة تسجيل دخول المنصة التعليمية سطنة عمان منظره 1_4 بالرقم المدني eportal.moe.gov.om

ننشر رابط منصة منظرة تسجيل دخول البوابة التعليمية سلطنة عمان للصف من 1- 4 لطلاب وطالبات السلطنة العمانية الذي يتساءلون خلال الفترة الأخيرة عن كيفيه تسجيل الدخول في منصة منظره التعليمية والرابط الخاص بها حيث تعتبر من أفضل المنصات الرقمية التعليمية التي تمثل مدرسة افتراضية يتم خلالها تقديم المحتوى التعليمي إلى الطلاب في الصفوف الأولى حيث أنشأتها وزارة التربية والتعليم العمانية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والذي فرض على الكثير من المؤسسات التعليمية حول العالم من الإغلاق التي تسبب في وقف العملية التعليمية واللجوء الى التعليم عن بعد.

منصة منظرة التعليمية سلطنة عمان

وتعرض منصة منظرة التعليمية في سلطنة عمان العديد من الأنشطة المتنوعة التي تساعد الطلاب على استيعاب مناهجهم التعليمية وأيضا تقديم الدروس بواسطة مدرسين من بعد وذلك من خلال هذه منصة منظره التعليمية وسوف نوافيكم بكافة التفاصيل اللازمة حول منصة منظرة وطريقة التسجيل خلال هذا التقرير.

وتعد منصة منظره من المنصات الهامة التي وضعتها سلطنة عمان دمنا احدث الطرق التكنولوجية لاستخدام التعليم والحصول على النتائج بشكل إلكتروني سهل وبسيط.

رابط منصة منظرة تسجيل دخول

كما يمكن الطالب وولى الأمر أو المعلم الراغب في تسجيل الدخول في المنصة اتباع بعض الخطوات الهام ما وهي تتلخص فى الاتى.

الخطوة الأولى يقوم الطالب في الدخول على رابط منصة منظرة تسجيل دخول المنصة التعليمية سلطنة عمان.

الثانية يقوم الطالب الدخول على الموقع الرسمي ويقوم بكتابه رقمه المدني وتاريخ ميلاده

ثم يقوم بعد ذلك بالإضافة رقم التحقيق لاستكمال عملية تسجيل الدخول.

وبعد ذلك بكتابة البريد الإلكتروني الخاص به ليتمكن من كتابته في المرات اللاحقة للتسجيل في المنصة.

وهنا يكون قد قام بعملية تسجيل الدخول ليمكنه استخدام المنصة، والحصول على المعلومات في المناهج التعليمية المتنوعة.

كيفية استعادة كلمة مرور منصة منظرة

هو في حل نسيان كلمة مرور منصة منظرة البوابة التعليمية بسلطنة عمان من قبل الطالب او المعلم يقوم بعدة خطوات بسيطة لاستعادة حسابها على المنصة مره ثانيه:-