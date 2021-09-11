مصادر تنفي دخول الأسرى الفارين من سجن "جلبوع" إلى الاردن

دوت الخليج :- نفى مسؤولون أردنيون، التقديرات الإسرائيلية التي تشير إلى أن بعض الأسرى الفارين من سجن "جلبوع" عبروا الحدود إلى الأردن بعد فترة وجيزة من فرارهم.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤولين أردنيين، تأكيدهم أن أيا من الأسرى الفارين لم يعبر الحدود أو موجود حاليا في الأراضي الاردنية .

وكالات