جدة - نرمين السيد - يسافر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، غدًا الأحد، إلى طهران لإجراء محادثات قد تسهم فى تخفيف حدة المواجهة بين إيران والغرب، والحيلولة دون إخفاق المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووى الإيرانى، حسبما أفاد دبلوماسيون مطلعون.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال 3 دبلوماسيين مطلعين على أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه تم تأكيد زيارة جروسى، والتى ستأتى قبل الاجتماع المقرر هذا الأسبوع لمجلس محافظى الوكالة المؤلف من 35 دولة. وبحسب الوكالة، قال دبلوماسى إن جروسى سيصل إلى طهران فى ساعة مبكرة من صباح غدٍ الأحد، ويجتمع مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران تدعو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة طهران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.