صور وفيديو.. بدء مراسم إحياء الذكرى 20 لهجمات سبتمبر فى نيويورك

جدة - نرمين السيد - وشارك الرئيس الأمريكى، جو بايدن، وزوجته جيل فى حفل إحياء ذكرى الهجمات، واصطف إلى جانبه الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".

وبدأت المراسم، التى تمت وسط إجراءات أمنية مشددة، بدقيقة صمت فى الساعة 8:46 صباحا بالتوقيت المحلى، بعد عشرين عاما بالضبط على صدم أول طائرة البرج الشمالى لمركز التجارة العالمى.

وتوافد أمريكيون من ذوى الضحايا وغيرهم نحو النصب التذكارى لإحياء ذكرى الهجمات، التى أوقعت نحو 3 آلاف قتيل.

وتحيى مدينة نيويوك، التى شهدت سقوط غالبية القتلى فى تلك الهجمات، الذكرى بسبع فعاليات طوال اليوم.

وسيغادر بايدن المدينة بعد حضور قداس فى المدينة، على أرواح الضحايا الذين سقطوا فى برجى مركز التجارة العالمى إلى ولاية بنسلفانيا.

وشهدت هذه الولاية تحطم الرحلة 93 التابعة لشركة (يونايتد إيرلاينز) فى حقل بعد تغلب الركاب على الخاطفين ومنعهم من الاصطدام بهدف آخر.

وفى نهاية اليوم، سيعود بايدن إلى واشنطن لزيارة وزارة الدفاع "البنتاجون"، الذى تعرض لهجوم بطائرة أخرى استخدمت كصاروخ فى هذا اليوم، وفق "رويترز".

ويأتى إحياء ذكرى الهجمات بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب التى قادتها الولايات المتحدة فى أفغانستان، واستمرت نحو 20 عاما للقضاء على تنظيم القاعدة الذى نفذ هجمات 11 سبتمبر.

ومن غير المنتظر أن يلقى بايدن كلمة فى أى من المواقع الثلاثة، لكنه نشر مقطعا مصورا الجمعة عبر فيه عن تعازيه لأسر الضحايا وألقى الضوء على الوحدة الوطنية التى نتجت، ولو مبدئيا، عن الهجمات الإرهابية.