رابط تسجيل البطاقة التمونية اللبنانية وكيفية التسجيل وماهي المستندات المطلوبة للتقديم

رابط تسجيل البطاقة التمونية اللبنانية، ازداد البحث بشكل كبير عبر محرك البحث الشهير جوجل، في الفترة الأخيرة في الجمهورية اللبنانية، عن كيفية التسجيل والرابط الرسمي للتسجيل، وعن المستندات المطلوبة للتسجيل، والاستفادة من الدعم التي تدعمه الحكومة اللبنانية، لشعبها والأسر الأكثر فقراً، حيث أن وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، قد أنشأت رابط رسمي للتسجيل، وذلك لضمان السلامة لمواطنيها، من الإصابة وانتقال العدوى من فيرس كورونا المستجد، ولضمان عدم الازدحام في الأماكن المخصصة بالتقديم، ولذلك يكون التقديم عبر الانترنت، عبر الرابط الرسمي.

رابط تسجيل البطاقة التمونية اللبنانية

وفقاً لإحصائيات جهاز الإحصاء المركزي اللبناني. الذي أكد على أنه يوجد حوالي 750 ألف أسرة لبنانية تستحق الدعم التي التي بادرت به الحكومة اللبنانية. المتمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية. والتي بدورها تهتم بالمواطنين اللبنانيين. بسبب وجود الظروف الاقتصادية العالمية. التي أثرت بالطبع على الاقتصاد اللبناني. وللتخفيف عن المواطنين اللبنانيين من أعباء الحياه. ولذلك بادرت في الدعم عن طريق البطاقة التموينية. وأكدت رغم هذه الظروف إلا أنها سوف تتم صرف بداية من 93 دولار شهرياً. وذلك لجميع الأسر اللبنانية الأكثر احتياجاً وأكثر فقراً. وقد صرح الدكتور “رمزي المشرفية”. أن التسجيل عبر الرابط يكون بداية من يوم الخميس الموافق 9/9/2021م. حيث يستمر لمدة شهر تقريباً. أي حتى يوم الخميس الموافق 14/10/2021.

يتم البحث عن طريق الانترنت عبر موقع البحث الشهير جوجل عن الرابط التالي: daem impact.gov.lb

ثم يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

يتم النقر على أيقونة “قرأت الالتزام القانوني ووافق عليه “.

“. وأخيراً يتم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

انتظر استكمال عملية التسجيل والدخول.

بطاقة الهوية الوطنية أو جواز سفر للمتقدم ولابد من التأكد من أن البطاقة أو جواز السفر ساري.

صورة معتمدة من نموذج الموافقة على رفع السرية المصرفية.

بيان رسمي عن دفاتر السيارات الخاصة.

تفويض من قبل الأسرة لرب الأسرة باستلام المنحة المخصصة للأسرة.

بيان رسمي عن جميع الحسابات والتعاملات البنكية الخاصة بجميع أفراد الأسرة.

كيفية التسجيل في البطاقة التموينية اللبنانيةالمستندات المطلوبة للتسجيل في البطاقة التموينية