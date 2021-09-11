ترامب ينتقد بايدن وإدارته فى ذكرى هجمات 11 سبتمبر

جدة - نرمين السيد - وقال ترامب فى رسالته التى بثت عبر الفيديو "هذا يوم حزين للغاية"، مضيفا أن ذكرى 11 سبتمبر "تمثل حزنا كبيرا لبلدنا"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وتابع "إنه وقت حزين أيضا للطريقة التى انتهت بها حربنا على من تسببوا بمثل هذا الأذى لبلدنا الأسبوع الماضى"، مشيرا إلى أن "زعيم بلادنا بدا كأنه أحمق ولا يمكن السماح بحدوث ذلك".

وعزا ذلك إلى "سوء التخطيط والضعف الهائل والقادة الذين لم يفهموا حقا ما كان يحدث".

كما أعرب ترامب عن أسفه لمقتل 13 عسكريا أمريكيا فى تفجير انتحارى فى كابول الشهر الماضى خلال عملية الإجلاء من أفغانستان، واستيلاء طالبان على معدات عسكرية أمريكية بمليارات الدولارات "بدون إطلاق رصاصة".

وأضاف "استسلم جو بايدن وإدارته غير الكفؤة بهزيمة... سنناضل من أجل التعافى من الإحراج الذى تسبب به انعدام الكفاءة".