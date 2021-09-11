صور.. ضبط 2 طن كوكايين على يخت بإنجلترا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الهيئة البريطانية لمكافحة الجريمة "إن سى ايه" أنها ضبطت شحنة المخدرات بعد اعتراض اليخت قبالة السواحل الإنجليزية الجنوبية، حسبما نقلت صحيفة "العين" الإماراتية.

وتم القبض على 6 رجال، تراوحت أعمارهم بين 24 عاما و49، أحدهم بريطانى والخمسة الباقون من نيكاراجوا، خلال هذه العملية التى نُفذت الخميس بدعم من الشرطة الفدرالية الأسترالية وشرطة الحدود البريطانية، على ما أعلنت هيئة "إن سى ايه".

وكان هؤلاء لدى توقيفهم على بعد حوالى 130 كيلومترا من الساحل على متن يخت فاخر يرفع علم جامايكا وكان آتيا من الكاريبى.

وكانت المخدرات مخبأة فى أكياس سوداء مانعة للتسرب، وعُثر عليها خلال تفتيش السفينة ومواكبتها حتى بريطانيا.

ولفتت الهيئة البريطانية لمكافحة الجريمة إلى أن الشرطة الأسترالية الفدرالية زودتها لهذه العملية بمعلومات جُمعت فى إطار تحقيقها "أيرونسايد" الذى قاد فى يونيو إلى حملة توقيفات عالمية ضد عصابات الجريمة المنظمة بفضل التعاون الدولى عبر تطبيق "أنوم" لكشف الرسائل المشفرة بين أفراد العصابات.

وقال نائب رئيس هيئة "إن سى ايه" مات هورن فى بيان "لا شك البتة فى أن هذه المخدرات بيعت فى المجتمعات المنتشرة فى مختلف أنحاء المملكة المتحدة".

وأشار إلى أن عملية الضبط هذه "ستعوق مشاريع المجموعة الإجرامية المنظمة وقدرتها على العمل".