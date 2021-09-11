مقتل 4 أشخاص بينهم عنصران من قوات الأمن العراقى بهجوم لداعش

جدة - نرمين السيد - قتل 4 أشخاص بينهم عنصران من قوات الأمن، اليوم السبت، بهجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابى على قرية نائية قرب قضاء مخمور جنوب الموصل على بعد 300 كم شمالى بغداد، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال صالح الجبورى مدير ناحية القيارة القريبة من موقع الهجوم إن "عناصر من بقايا تنظيم داعش هاجموا قرابة الساعة الثانية صباحا (23.00 ت. ج.) حاجزا أمنيا للحشد الشعبى" مشيرا إلى مقتل أربعة بينهم عنصر فى الحشد وضابط ومختار القرية. وقال مصدر أمنى طلب عدم ذكر اسمه إن الهجوم الذى استخدمت فيه أسلحة خفيفة وقذائف الهاون أسفر كذلك عن إصابة سبعة أشخاص. ووقع الهجوم بعد خمسة أيام من اعتداء على حاجز أمنى فى محيط جنوب كركوك نفذه تنظيم "داعش" وأسفر عن مقتل 13 عنصرا فى الشرطة الاتحادية.

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