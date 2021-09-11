تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط السعودية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية- الحدث"، قال التحالف إن محاولات ميليشيا الحوثى العدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

وأضاف أن محاولات الميليشيا إطلاق المسيرات المفخخة تم التصدى لها ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.

والخميس الماضى، أعلن الوفد السعودى الدائم بالأمم المتّحدة فى نيويورك أنّ المملكة بعثت برسالة لمجلس الأمن بشأن الهجوم الأخير من قبل جماعة الحوثى على المنطقة الشرقية وجازان ونجران، معتبراً أنّ تواصل هذه الهجمات الحوثية يعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الإقليمى والسلام الدولى.

وأشار الوفد إلى أنّ هجمات الحوثيين على السعودية تهدّد جهود الأمم المتّحدة للتوصّل إلى حلّ سياسى شامل فى اليمن، داعياً مجلس الأمن إلى إدانة مثل هذه الأعمال بشدّة وتحميل مسؤوليتها لجماعة الحوثى.