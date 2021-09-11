جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية- الحدث"، قال التحالف إن محاولات ميليشيا الحوثى العدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.
وأضاف أن محاولات الميليشيا إطلاق المسيرات المفخخة تم التصدى لها ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.
والخميس الماضى، أعلن الوفد السعودى الدائم بالأمم المتّحدة فى نيويورك أنّ المملكة بعثت برسالة لمجلس الأمن بشأن الهجوم الأخير من قبل جماعة الحوثى على المنطقة الشرقية وجازان ونجران، معتبراً أنّ تواصل هذه الهجمات الحوثية يعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الإقليمى والسلام الدولى.
وأشار الوفد إلى أنّ هجمات الحوثيين على السعودية تهدّد جهود الأمم المتّحدة للتوصّل إلى حلّ سياسى شامل فى اليمن، داعياً مجلس الأمن إلى إدانة مثل هذه الأعمال بشدّة وتحميل مسؤوليتها لجماعة الحوثى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.